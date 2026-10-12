Τραμπ – Πούτιν: Στον αέρα η «ενεργειακή εκεχειρία», θύελλα για το ρωσικό ντίζελ – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

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Σε διπλωματικό και πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσονται οι ενεργειακές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η αιφνιδιαστική ανακοίνωση περί «ενεργειακής εκεχειρίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία παραμένει χωρίς επιβεβαίωση από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά πλήγματα συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές σε ουκρανικές υποδομές. Την ίδια ώρα, η συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με γερουσιαστές να θέτουν ζήτημα νομιμότητας και Ευρωπαίους ηγέτες να ζητούν πραγματική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου ανέδειξαν τις διαφωνίες που έχουν προκύψει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, ενώ η Ουκρανία προειδοποιεί ότι η οικονομική ενίσχυση της Ρωσίας θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αλληλένδετες πρωτοβουλίες: η συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου για τη διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ και η ανακοίνωση της 11ης Οκτωβρίου για την αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η δεύτερη, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, δεν έχει μέχρι στιγμής αποκτήσει σαφές πλαίσιο εφαρμογής.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για εκατομμύρια τόνους ντίζελ

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε την Παρασκευή (9/10), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η Ρωσία θα διαθέσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σχέδιο προβλέπει την άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και ενός εκατομμυρίου τόνων αμέσως μετά. Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η διοχέτευση ακόμη τριών εκατομμυρίων τόνων, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.

Οι ποσότητες αυτές, εφόσον παραδοθούν στο σύνολό τους, θα ξεπεράσουν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών που αφορούν το ρωσικό ντίζελ, με σχετική άδεια εξάμηνης διάρκειας.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς οι εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων είχαν περιοριστεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι λεπτομέρειες για τις πληρωμές και τους επιμέρους όρους της νέας συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως.

Η ακρίβεια στα καύσιμα και οι αμερικανικές εκλογές

Η κίνηση Τραμπ συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πόλεμος με το Ιράν, οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και τα προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή και διύλιση έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων, με ιδιαίτερα αισθητές επιπτώσεις στο ντίζελ.

Οι ανατιμήσεις πλήττουν τις μεταφορές, τη γεωργία και την εφοδιαστική αλυσίδα, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων μεταφέρεται και στις τιμές άλλων αγαθών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ θα οδηγήσει σε γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, ενεργειακοί αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι πρόσθετες ποσότητες επαρκούν για να αντιστρέψουν τις πιέσεις σε μια αγορά που αντιμετωπίζει ευρύτερα προβλήματα εφοδιασμού.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο – Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ζητούν ακύρωση

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, με έξι γερουσιαστές, τέσσερις Ρεπουμπλικανούς και δύο Δημοκρατικούς, να ζητούν από την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι Ρεπουμπλικανοί Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι, Τομ Τίλις και Τζον Κέρτις, καθώς και οι Δημοκρατικοί Τζιν Σαχίν και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ.

Οι γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία του 2022, η οποία απαγόρευσε τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν διαβουλεύθηκε με το Κογκρέσο ούτε παρουσίασε τις απαιτούμενες εξηγήσεις για την αλλαγή πολιτικής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς αμάχους. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, μιλώντας στο NBC, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά ζητήματα ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια των Αμερικανών.

Η αντίδραση δεν περιορίζεται στην αντιπολίτευση, γεγονός που αναδεικνύει τις επιφυλάξεις και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απέναντι στην αλλαγή της αμερικανικής στάσης έναντι της Μόσχας.

Ζελένσκι: «Δώρο στον Πούτιν» η συμφωνία για το ντίζελ

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση της εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία «αδύναμη απόφαση», εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποφέρει στη Μόσχα επιπλέον έσοδα εκατομμυρίων ή ακόμη και δισεκατομμυρίων, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η αντιπαράθεση συνδέεται και με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις οποίες το Κίεβο θεωρεί μέσο περιορισμού των ρωσικών πολεμικών εσόδων.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στον Ζελένσκι να σταματήσει αυτά τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι επιδεινώνουν τα προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Το Σάββατο (10/10), ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι δημιουργεί προβλήματα στη διεθνή αγορά και δηλώνοντας ότι «είναι καιρός η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Ο Ζελένσκι απάντησε ότι οι Ουκρανοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν για την πολιτική τους ηγεσία. Δήλωσε μάλιστα διατεθειμένος να προχωρήσει σε εκλογές εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Η διεξαγωγή εκλογών παραμένει ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, καθώς το καθεστώς στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία δεν επιτρέπει την κανονική εκλογική διαδικασία, ενώ μεγάλα τμήματα της χώρας βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή ή εξακολουθούν να αποτελούν πεδία μαχών.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση Τραμπ για «ενεργειακή εκεχειρία»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (11/10), μέσω του Truth Social, ότι Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για την άμεση αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τους όρους της συμφωνίας, το εύρος των εγκαταστάσεων που θα προστατεύονται ή τον μηχανισμό ελέγχου της εφαρμογής της.

Κυρίως, δεν υπήρξε επιβεβαίωση από τη Μόσχα, ενώ η πρώτη αντίδραση του Κιέβου έδειξε ότι δεν είχε προηγηθεί πλήρης συνεννόηση με την ουκρανική πλευρά.

Αιφνιδιασμένος ο Ζελένσκι: «Περιμένουμε λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ότι η ανακοίνωση Τραμπ αποτέλεσε έκπληξη για τον ίδιο.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να ενημερωθεί για το εάν έχει προηγηθεί συμφωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, καθώς και για τον χρόνο έναρξης ισχύος της.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ τη διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του επανέλαβε ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τα βήματα προς την αποκλιμάκωση, αναμένοντας σαφείς διευκρινίσεις από την αμερικανική πλευρά.

Το Κίεβο έχει καταστήσει γνωστό ότι είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα για τον τερματισμό των πληγμάτων στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Χάρκιβ μετά την ανακοίνωση

Η κατάσταση στο πεδίο, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε την εικόνα άμεσης αποκλιμάκωσης που παρουσίασε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ακολούθησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Χάρκιβ.

«Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι καταγγελίες έγιναν ενώ συνεχίζονταν οι εχθροπραξίες σε διάφορα μέτωπα του πολέμου. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, επιθέσεις σε δύο ουκρανικές πόλεις την Κυριακή προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων. Από τη ρωσική πλευρά αναφέρθηκε ένας νεκρός στην περιοχή του Μπέλγκοροντ και ακόμη ένας σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στον εφοδιασμό με καύσιμα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι πλήττει εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το Κίεβο θεωρεί τις επιθέσεις του σε ρωσικά διυλιστήρια μέσο περιορισμού της δυνατότητας χρηματοδότησης του πολέμου.

Η απουσία ρωσικής επιβεβαίωσης για την εκεχειρία και η συνέχιση των βομβαρδισμών αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα εάν υπάρχει πράγματι συμφωνία ή απλώς αμερικανική πρόταση που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τα δύο μέρη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στήριξη στον Ζελένσκι και στην προστασία των υποδομών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στον Ουκρανό πρόεδρο και στις εκκλήσεις του Κιέβου για μια πραγματική κατάπαυση των επιθέσεων.

Η Φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ μιας συμφωνίας που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς και την παγκόσμια τροφοδοσία με τρόφιμα.

Στις επικοινωνίες της με τον Ζελένσκι συζητήθηκε επίσης η συνέχιση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, το Κίεβο έχει ήδη λάβει πρόσφατη ευρωπαϊκή ενίσχυση ύψους 1,24 δισ. ευρώ για την άμυνα, ενώ αναμένεται πρόσθετη στρατιωτική υποστήριξη περίπου 3 δισ. ευρώ την επόμενη εβδομάδα.

Η επικεφαλής της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξή της στον Ζελένσκι και στον αγώνα του ουκρανικού λαού.

Μακρόν: Η Ρωσία συνεχίζει να αρνείται μια πραγματική εκεχειρία

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε την προοπτική μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, υπογραμμίζοντας όμως ότι η εφαρμογή της προϋποθέτει τη συναίνεση της Μόσχας.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η Ουκρανία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει ουκρανικές υποδομές.

«Σε αυτή τη φάση, η Ρωσία συνεχίζει να αρνείται την εκεχειρία, κλιμακώνοντας ακόμη και τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών υποδομών», ανέφερε.

Ο Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του Ζελένσκι, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική και αμοιβαία δέσμευση για αποκλιμάκωση.

Βρετανία: Στήριξη στην πρωτοβουλία Τραμπ, αλλά όχι στη συμφωνία για το ντίζελ

Διαφορετική προσέγγιση ως προς την αμερικανική πρωτοβουλία υιοθέτησε η Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να εκφράζει τη στήριξη του Λονδίνου στην έκκληση Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχειρία.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του προέδρου Τραμπ για μια βιώσιμη ενεργειακή εκεχειρία που θα αρχίσει τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Μπέρναμ χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών πλήγμα σε βάρος των Ουκρανών αμάχων, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία αναστολής των βομβαρδισμών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών με ενέργεια και καύσιμα.

Η στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης στην προοπτική εκεχειρίας, πάντως, δεν συνεπάγεται αποδοχή της συμφωνίας Ουάσινγκτον – Μόσχας για το ντίζελ.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη συμφωνία για τα ρωσικά καύσιμα και επανέλαβε τη στήριξη του Λονδίνου στον Ζελένσκι, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία.

Έτσι, η βρετανική θέση διαχωρίζει την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης από την απόφαση για χαλάρωση των περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων.

Καναδάς: Η συμφωνία για το ντίζελ ενισχύει τη χρηματοδότηση του πολέμου

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οτάβας, ο Καναδός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συμφωνία αντιβαίνει στις προσπάθειες της Ουκρανίας και των συμμάχων της για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

Ο Καναδάς προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις ρωσικού ντίζελ θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας και στενότερου συντονισμού μεταξύ των δυτικών συμμάχων.

Παρότι ο Καναδάς υποστηρίζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η αντίθεσή του στη συμφωνία για το ντίζελ αναδεικνύει τον προβληματισμό που προκαλεί η προοπτική οικονομικής ενίσχυσης της Ρωσίας εν μέσω πολέμου.

Το διπλό αδιέξοδο και τα ανοιχτά ερωτήματα

Οι τελευταίες εξελίξεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική προσπάθεια να συνδυάσει την αποκλιμάκωση του πολέμου με την αντιμετώπιση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά ντίζελ και να συγκρατήσει τις τιμές, δίνοντας στη Ρωσία τη δυνατότητα να διαθέσει σημαντικές ποσότητες καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Από την άλλη, η ίδια απόφαση προκαλεί αντιδράσεις επειδή ενδέχεται να περιορίσει την οικονομική πίεση που ασκείται στη Μόσχα μέσω των κυρώσεων.

Στο στρατιωτικό πεδίο, η κατάσταση παραμένει εξίσου αβέβαιη. Το Κίεβο δηλώνει διατεθειμένο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρξει αμοιβαιότητα, αλλά η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η αμερικανική πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε μια πραγματική και επαληθεύσιμη συμφωνία ή εάν οι αντιθέσεις για το ρωσικό ντίζελ θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

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