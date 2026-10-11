Διεθνείς αντιδράσεις για την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας – Ουκρανίας: Αιφνιδιασμός Ζελένσκι, στήριξη από EE και πυρά Καναδά για το ρωσικό ντίζελ

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Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί για κάποια συμφωνία, αλλά ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να την αποδεχθεί. Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τη στήριξή τους σε μια πραγματική κατάπαυση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, ασκώντας παράλληλα κριτική στη Μόσχα για τη συνέχιση των βομβαρδισμών. Την ίδια ώρα, η συμφωνία Ουάσινγκτον και Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ πυροδοτεί νέες αντιδράσεις, με τον Καναδά να προειδοποιεί ότι θα ενισχύσει οικονομικά τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Κυριακή (11/10), μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε άμεση αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους όρους, το περιεχόμενο και τον μηχανισμό εφαρμογής της εκεχειρίας, ενώ η Μόσχα δεν προχώρησε σε επίσημη επιβεβαίωση.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Κίεβο, μετά την αμερικανορωσική συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και τις διαφωνίες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι σχετικά με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Αιφνιδιασμός Ζελένσκι: «Η ανακοίνωση είναι κάτι καινούργιο για μένα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από την τοποθέτηση του Αμερικανού ομολόγου του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη συμφωνίας.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος δημοσιοποίησε τις δηλώσεις του μέσω του X, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μια ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να αποσαφηνίσει εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και πότε προβλέπεται να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ τη διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», σημείωσε.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κίεβο στηρίζει την αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας όμως πως αναμένει συγκεκριμένες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», έγραψε.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναστείλει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τους βομβαρδισμούς εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική πρωτοβουλία εντάθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, παρά την ανακοίνωση περί εκεχειρίας.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ρωσικό πλήγμα έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», έγραψε στο Facebook.

Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε μετά από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με τη ρωσική πλευρά να μην έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας και τις επιθέσεις να συνεχίζονται, παραμένει ασαφές εάν και πότε θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Διπλωματικές επαφές Ζελένσκι με ΝΑΤΟ, Καναδά και Φινλανδία

Μετά τις εξελίξεις, ο Ζελένσκι είχε διαδοχικές επικοινωνίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ανακοίνωση Τραμπ και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του Κιέβου υπέρ πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον περιορισμό των εχθροπραξιών και, τελικά, στον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Από την πλευρά μας, η Ουκρανία πάντοτε υποστηρίζει ΠΛΗΡΩΣ τα βήματα προς την αποκλιμάκωση, για την προστασία των ζωών και για τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τον τερματισμό του πολέμου και την εγγύηση μιας βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε.

Φον ντερ Λάιεν: Πλήρης στήριξη στον Ζελένσκι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στον Ουκρανό πρόεδρο και στις εκκλήσεις του Κιέβου για μια εκεχειρία που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πλευρά υποστηρίζει την ανάγκη προστασίας της παγκόσμιας τροφοδοσίας με τρόφιμα, η οποία επηρεάζεται από τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

«Εκφράζω την καθολική μου υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι, που ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο X.

Μακρόν: Η Ρωσία συνεχίζει να αρνείται την εκεχειρία

Την ανεπιφύλακτη στήριξη της Γαλλίας στην προοπτική μιας πραγματικής ενεργειακής εκεχειρίας εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι η Ουκρανία έχει ήδη δηλώσει πρόθυμη να την εφαρμόσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ωστόσο, άσκησε κριτική στη Μόσχα, επισημαίνοντας ότι όχι μόνο δεν έχει αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός, αλλά συνεχίζει τις επιθέσεις.

«Στη φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται, κλιμακώνοντας ακόμη και τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», ανέφερε.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Βρετανία: Στήριξη στην έκκληση Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχειρία

Υπέρ μιας άμεσης και βιώσιμης ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, εκφράζοντας τη στήριξη του Λονδίνου στη σχετική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Βρετανός πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ρωσία είχε εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αποφασιστικά την έκκληση του προέδρου Τραμπ υπέρ μιας βιώσιμης ενεργειακής εκεχειρίας χωρίς καθυστέρηση».

Σύμφωνα με τον Μπέρναμ, η εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας αποτελεί «τον καλύτερο δρόμο για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα».

Καναδάς: Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του πολέμου

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο κινήθηκε η αντίδραση του Καναδά στη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει τις προσπάθειες της Ουκρανίας και των συμμάχων της για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή αντιβαίνει προς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Οτάβα μετά την επικοινωνία των δύο ηγετών.

Η καναδική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετα οικονομικά έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στη Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι αντιδράσεις αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στις πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον. Παρότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν την προοπτική μιας ενεργειακής εκεχειρίας, ζητούν ουσιαστική ανταπόκριση από τη Μόσχα, ενώ η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ προκαλεί επιπλέον προβληματισμό για τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειές της.

Η απουσία ρωσικής επιβεβαίωσης και η συνέχιση των επιθέσεων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές αφήνουν, πάντως, ανοιχτό το βασικό ερώτημα: εάν η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί.

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