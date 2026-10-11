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11.10.2026 22:55

Κύπρος:  Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)

11.10.2026 22:55
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Βίντεο που καταγράφει τον άγριο ομαδικό ξυλοδαρμό ανηλίκου από μια ομάδα νεαρών φέρνει στη έχει προκαλέσει οργή στην Κύπρο. Το ανήλικο θύμα δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ η επίθεση συνεχίστηκε ακόμη και όταν έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, οι νεαροί που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση είναι ηλικίας από 15 έως 17 ετών. Από τον ξυλοδαρμό, ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα.

Στα αποσπάσματα του βίντεο που είδε το φως και είναι διάρκειας άνω των δύο λεπτών, καταγράφεται αρχικά ένας νεαρός να επιτίθεται στον ανήλικο με γροθιές και κλωτσιές στην κοιλιά και στο πρόσωπο. Το θύμα προσπαθεί να απομακρυνθεί, ωστόσο ο δράστης συνεχίζει να τον χτυπά μέχρι να τον ρίξει στο έδαφος.

Εκεί, ο ανήλικος δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται στο σημείο παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν.

Στη συνέχεια, τέσσερις ακόμη νεαροί φέρονται να συμμετέχουν στην επίθεση, κλωτσώντας τον ανήλικο ενώ βρίσκεται πεσμένος στην άκρη του πεζοδρομίου. Περίπου ένα λεπτό αργότερα, ένα άλλο άτομο παρεμβαίνει και τους καλεί να σταματήσουν.

Ο ανήλικος καταφέρνει να σηκωθεί και προσπαθεί να φύγει από το σημείο, όμως οι νεαροί τον καταδιώκουν. Το θύμα πέφτει ξανά στο έδαφος και δέχεται νέα χτυπήματα με κλωτσιές στο κεφάλι, ενώ οι επιτιθέμενοι τον βρίζουν. Η επίθεση συνεχίζεται, καθώς τον σηκώνουν και τον χτυπούν ξανά με γροθιά στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε στο ΣΙΓΜΑ ο πατέρας του ανηλίκου, για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ως πιθανή αφορμή της επίθεσης φέρεται να ήταν προσωπική διαφορά που σχετίζεται με κοπέλα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 22:57
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