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11.10.2026 21:55

Associated Press: «Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα»

11.10.2026 21:55
trump gilfoil – new

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Το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα εξετάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο, οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμη και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το AP, δήλωσε σήμερα, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη Γκιλφόιλ και ότι είναι πιθανό να αποφασίσουν εντός της εβδομάδας για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση. Μάλιστα, η ενόχλησή του φέρεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα, με την Γκιλφόιλ να τον υποδέχεται με μια θερμή αγκαλιά κατά την άφιξή του και να τον συνοδεύει στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις δημόσιες εκδηλώσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εναντίον της βρίσκονταν ήδη στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το Associated Press, η συζήτηση για το μέλλον της Γκιλφόιλ συνδέεται με σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 22:57
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