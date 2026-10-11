Βρετανία: Δεν θα θανατωθεί η τίγρης που σκότωσε τον άνδρα που εισέβαλε στον χώρο της σε ζωολογικό κήπο

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Δεν θα θανατωθεί η τίγρης που κατασπάραξε νεαρό άνδρα το Σάββατο σε πάρκο άγριας ζωής στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το «Yorkshire Wildlife Park». Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η τίγρης με το όνομα Αλτάι είναι «ασφαλής και καλά στην υγεία της» και δεν θα θανατωθεί, μετά τον θάνατο του άνδρα που κατασπάραξε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) του Σαββάτου.

«Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας σχετικά με τον Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανέφερε η ανακοίνωση του πάρκου άγριας ζωής. Επισκέπτες του «Yorkshire Wildlife Park», που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες στο τραγικό περιστατικό, δήλωσαν στην Daily Mail ότι ο άνδρας χόρευε φορώντας ασύρματα ακουστικά AirPods πριν εισέλθει στο χώρο και φαινόταν να «προετοιμάζει ψυχολογικά τον εαυτό του».

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες ο νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, σκαρφάλωσε στην περίφραξη και πήδηξε στον χώρο της τίγρης ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το θύμα δέχτηκε επίθεση από το άγριο ζώο, βάρους 90 κιλών. Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο, αν και οι διασώστες που έφτασαν έγκαιρα προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ. Μετά το τραγικό συμβάν το πάρκο εκκενώθηκε και θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, όπως ανακοίνωσε το «Yorkshire Wildlife Park».

Άγνωστη μέχρι στιγμής η ταυτότητα του θύματος

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η αστυνομία έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος, όμως προς το παρόν δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του.

Οι μέχρι στιγμής αναφορές κάνουν λόγο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ούτε από το πάρκο άγριας ζωής, ούτε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άντρα με μαύρο πουλόβερ μέσα στον χώρο φύλαξης μιας τίγρης. Παρά τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αναφορά σχετικά με το κίνητρο που οδήγησε τον νεαρό άνδρα να πηδήξει στον χώρο του άγριου ζώου.

A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 https://t.co/8xCGpfzMNS — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 10, 2026

Στο μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα για την ταυτότητα του θύματος που προκαλούν σύγχυση στο κοινό, όπως τονίζει ο βρετανικός Independent. Η διοίκηση του πάρκου ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό το Σαββατοκύριακο αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει, προς το παρόν, αν θα είναι ανοικτό για τους επισκέπτες την Δευτέρα.

Το Yorkshire Wildlife Park με ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής επιβεβαίωσε πως η τίγρης που σκότωσε τον νεαρό άνδρα ονομάζεται Αλτάι και είναι τίγρης «Αμούρ» (της Σιβηρίας), είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Το άγριο ζώο μεταφέρθηκε στο Yorkshire Wildlife Park τον Φεβρουάριο του 2025, προερχόμενο από τον ζωολογικό κήπο Dyreparken της Νορβηγίας, όπου είχε γεννηθεί.

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