Ανάλυση Guardian: Η επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ αναγκάζει τον Τραμπ να επανεξετάσει άμεσα τη νέα στρατηγική του και με την Ουκρανία

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Η πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ, δεν μετέφερε απλώς στη Σαουδική Αραβία τη βία και την οδύνη του πολέμου στην Υεμένη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να επανεξετάσει τη διπλωματική και πολιτική στρατηγική του, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου είχε παρουσιαστεί μόλις την Παρασκευή. Ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο των τιμών του ντίζελ στις επιθέσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά ρωσικών διυλιστηρίων, επιχειρώντας να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος του ήταν να περιορίσει το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης έως τις εκλογές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν είχε ουσιαστικά καταρρεύσει, επικαλούμενος στοιχεία για τις εξαγωγές πετρελαίου. Υποστήριξε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ήταν αδύνατες, λόγω απουσίας ενιαίας ηγεσίας. Η Σαουδική Αραβία, με τη συνδρομή της Τουρκίας και του Πακιστάν, θα αναλάμβανε σε μεγάλο βαθμό την αντιμετώπιση των Χούθι, χωρίς η κρίση στην Υεμένη να επιβαρύνει άμεσα την αμερικανική εκλογική ατζέντα.

Ο νεκρός Αμερικανός και η άρνηση Τραμπ να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία

Η επίθεση στο Ριάντ, ωστόσο, αναδεικνύει τα όρια αυτής της προσέγγισης. Ένας από τους νεκρούς είναι Αμερικανός, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι Αμερικανοί μεταξύ των βαριά τραυματισμένων. Τα πλήγματα από απόσταση περίπου 500 μιλίων εγείρουν, παράλληλα, ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της σαουδαραβικής αεράμυνας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν εκεχειρία με τους Χούθι από το 2025, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανανεώθηκε διακριτικά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ έχει ήδη απορρίψει δύο σαουδαραβικά αιτήματα για βοήθεια. Η νέα επίθεση, όμως, ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς την Ουάσιγκτον να στηρίξει τον σύμμαχό της.

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια σύνδεσης της ενεργειακής ακρίβειας με την Ουκρανία προκαλεί αντιδράσεις στην Ευρώπη. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Centre for Research on Energy and Clean Air, οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ έχουν μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο. Η πιθανή αύξησή τους δύσκολα θα αρκούσε για να ανατρέψει ουσιαστικά την άνοδο των τιμών.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επέκρινε την απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή αναστάτωση συνδέεται με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και όχι με τις ουκρανικές επιθέσεις. Αντίστοιχα, η Γερμανίδα υπουργός Παιδείας, Κάριν Πριεν, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ηθική χρεοκοπία». Παράλληλα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επανεξέταση της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Υπό πίεση οι… σιωπηλοί Ρεπουμπλικανοί

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Όπως επισημαίνει ο Guardian, οι Δημοκρατικοί αξιοποιούν το αυξημένο κόστος ζωής στις προεκλογικές αντιπαραθέσεις, ενώ Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι δυσκολεύονται να υπερασπιστούν τη σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, οι εικόνες δεξαμενόπλοιων που φλέγονται στα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τις αμφιβολίες για τον ισχυρισμό ότι ο αποκλεισμός έχει αρθεί.

Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύσκολες επιλογές. Θα μπορούσε να τερματίσει την εκεχειρία και να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των Χούθι, με σημαντικό οικονομικό και στρατιωτικό κόστος, ή να επιδιώξει έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Μια συμφωνία που θα περιλάμβανε το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου θα συναντούσε, ωστόσο, αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ.

Παράλληλα, οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Υεμένη και η πολιορκία της Ταΐζ δυσχεραίνουν την αναζήτηση σταθερής λύσης. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να ανταποδώσει τα πλήγματα, αλλά τα αντίποινα δεν αρκούν για να τερματίσουν έναν εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία.

Η προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει το πολιτικό κόστος των πολέμων και να μεταφέρει την ευθύνη για την ενεργειακή κρίση στον Ζελένσκι δοκιμάζεται πλέον σε πολλαπλά μέτωπα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα αλλάξει (ξανά) ο ίδιος πορεία ή αν θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της στρατηγικής του στις κάλπες.

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