Τραμπ: Η Ρωσία διοχετεύει 4,8 εκατ. τόνους ντίζελ στις αγορές – Τι προβλέπει η συμφωνία με τον Πούτιν

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Ποσότητες ντίζελ που ξεπερνούν συνολικά τα 4,8 εκατομμύρια τόνους αναμένεται να διαθέσει η Ρωσία στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή, 9/10, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε τη συμφωνία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία περιέγραψε ως «ιδιαίτερα επιτυχημένη».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η πρώτη παράδοση θα αφορά περισσότερους από 300.000 τόνους, ενώ για τον Νοέμβριο προβλέπεται η διάθεση επιπλέον 500.000 τόνων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διάθεση νέας ποσότητας, ενός εκατομμυρίου τόνων.

«Συμφωνήθηκε ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, επιπλέον 500.000 τόνους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Επιπλέον, ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων της, η Ρωσία θα διαθέσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλους 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ντίζελ «σε επίπεδα ρεκόρ».

Η αμερικανική άδεια και το μήνυμα της Μόσχας

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδώσει γενική άδεια για συναλλαγές που αφορούν την πώληση, την παράδοση, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ντίζελ ρωσικής προέλευσης. Η ισχύς της άδειας εκτείνεται έως τις 7 Απριλίου 2027.

Τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «η συνεργασία Ρωσίας και ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο».

President Putin and President Trump just had a successful call.



Russia-US energy and economic cooperation will continue and benefit global markets and the world. 🇷🇺🤝🇺🇸 pic.twitter.com/oSkGhMRry0 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 9, 2026

Ο Ντμίτριεφ επιβεβαίωσε, παράλληλα, την επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, σημειώνοντας ότι «ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Τραμπ μόλις είχαν μια επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία».

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