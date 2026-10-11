Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υποπτος συνελήφθη στην Πολωνία σε σχέση με σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.
«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.
Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.
Διαβάστε επίσης:
Νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Χτύπησαν με βαλλιστικό πύραυλο ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ
Τρόμος σε πτήση στην Ινδία: Φωτιά σε αεροπλάνο από powerbank στον χώρο των αποσκευών (Video)
Την Τρίτη περνά την πόρτα του χειρουργείου ο πάπας Λέων ΙΔ’ – Τι είναι το οζίδιο που βρέθηκε στον πνεύμονά του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.