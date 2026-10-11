Μία σύλληψη για το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τουσκ

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Υποπτος συνελήφθη στην Πολωνία σε σχέση με σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.

Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.

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