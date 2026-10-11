Πολωνία: Επί ποδός οι Αρχές μετά τις πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του Τουσκ και του υπουργού Άμυνας

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Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση στον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τον υπουργό Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο X εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ, έδωσαν εντολή να αναληφθεί δράση για την υπόθεση.

«Μετά τις πληροφορίες που έλαβε η πολωνική αστυνομία σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τόμας Σιεμόνιακ διέταξαν να αναληφθεί δράση για το συγκεκριμένο ζήτημα», έγραψε η Γκαλέτσκα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στις 11:00 το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

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