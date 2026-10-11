Μήνυμα Κίεβο σε ΗΠΑ: Οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια θα σταματήσουν αν η Μόσχα πάψει να πλήττει υποδομές ενέργειας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μήνυμα στον αμερικανό πρόεδρο, που του ζήτησε «να σταματήσει, και μάλιστα αμέσως» τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα σταματήσει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Όπως υπογράμμισε, κάθε πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Αναλυτικά, ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram πως θα συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται καθημερινές συνομιλίες για την εξασφάλιση πρόσθετων πακέτων αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών για πολεμικά αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανήλθε σε 23, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, μετά τη σφοδρή ρωσική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο.

O Πούτιν «θέλει λύση για την Ουκρανία, ο Ζελένσκι δεν θέλει»

Οι τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων για τα ρωσικά καύσιμα και στη συνέχεια ζήτησε δημόσια ουσιαστικά την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σηματοδοτούν τη σημαντική μετατόπιση στις ισορροπίες του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Κίεβο.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους και αναζήτησης πρόσθετων προμηθειών για τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το Reuters, η αρχική ποσότητα ξεπερνά τους 300.000 μετρικούς τόνους, ενώ προβλέπονται και νέες προμήθειες τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσφοράς και στη συγκράτηση των τιμών.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ στρέφει την πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά η ουκρανική πλευρά δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού. «Η Ρωσία θα ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ζελένσκι δεν θέλει», δήλωσε, επικαλούμενος όσα συζήτησε με τον Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Διαβάστε επίσης:

«Μην χρησιμοποιείτε σαουδαραβικά αεροδρόμια»: Νέα προειδοποίηση των Χούθι μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Τραμπ: O Πούτιν «θέλει λύση για την Ουκρανία, ο Ζελένσκι δεν θέλει» – Στα άκρα οι σχέσεις με Κίεβο μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές λόγω της επέλασης του Κυκλώνα Ησαΐας