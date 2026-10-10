Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

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Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της, καθώς ομάδες διασωστών ψάχνουν και γι’άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτιρίων.

Σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Σεμίκιν, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 3 παιδιά.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια πρόσθεσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η Ρωσία στοχοθέτησε κατοικημένες περιοχές της πόλης με “πέντε κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη”.

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