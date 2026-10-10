«Είμαστε όλοι πολύ φοβισμένοι»: 45 μετασεισμοί μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά (Videos/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καταρρεύσεις κτηρίων, ρωγμές στους δρόμους, εκκενώσεις και τρόμο προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε την Παρασκευή στον Παναμά.

Η σεισμική δόνηση συνοδεύτηκε από δεκάδες μετασεισμούς, ενώ οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Nuevas imágenes muestran la magnitud de los daños registrados en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá.

pic.twitter.com/4TdtcDzwt6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα. Τόνισε πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους.

«Είμαστε πολύ φοβισμένοι»

Μετά την ισχυρή δόνηση, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Παναμά συγκεντρώθηκαν σε εξωτερικούς χώρους, περιμένοντας ενημέρωση.

«Τον αισθανθήκαμε πολύ έντονα. Έπεσαν πράγματα στην κουζίνα, αλλά είμαστε καλά, αν και είμαστε πολύ φοβισμένοι», δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο 60χρονος Ροσέντο Ντομίνγκες, κάτοικος της επαρχίας Ερέρα, όπου σημειώθηκε ο σεισμός. «Όλοι βρίσκονται έξω», πρόσθεσε.

Πολλοί μετασεισμοί συνέχισαν να ταράζουν τον Παναμά, μεταξύ των οποίων αρκετοί μεγέθους 5,8, 5,5 και 5,2 Ρίχτερ.

BREAKING: Powerful 8.0 magnitude earthquake shakes Panama, setting off panic in capital. Latest videos. pic.twitter.com/NGZw6gvhZy October 9, 2026

Σεισμολόγοι του Πανεπιστημίου του Παναμά κατέγραψαν περισσότερους από 45 μετασεισμούς, αν και πολλοί ήταν πολύ ασθενείς για να γίνουν αισθητοί.

«Η γη ακόμα κουνιέται»

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού στον Παναμά περιέγραψε ο Δημήτρης Κοσμάς, Έλληνας που ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ήταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. Όλοι πήγαμε από τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε αρχικά στο MEGA.

Όπως είπε, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου τριών ωρών από την πρωτεύουσα, σε μια μικρή πόλη με την ονομασία Ερέρα, στο κέντρο του Παναμά. Παρότι η απόσταση ήταν μεγάλη, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα.

🚨🇵🇦 BREAKING: POOL WATER SPILLS ONTO STREET AS STRONG EARTHQUAKE SHAKES PANAMA



Dramatic footage appears to show water cascading from a building’s rooftop pool onto the street during reports of a magnitude 7.7 earthquake in Panama. pic.twitter.com/pPemqsi4Qy — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) October 9, 2026

«Το νιώσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», σημείωσε ο κ. Κοσμάς.

Ακόμη, ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της επικοινωνίας δεν υπήρχαν πληροφορίες για θύματα, ενώ οι μετασεισμοί εξακολουθούσαν να γίνονται αισθητοί.

Όπως πρόσθεσε, είχαν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε ξενοδοχεία. «Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακούσει κάτι για νεκρούς», δήλωσε.

Εκκλήσεις για ψυχραιμία και αναφορές για καταρρεύσεις κτηρίων

Παρά την ισχύ των διαδοχικών σεισμών, ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει θανάτους, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος και κανείς δεν είναι ποτέ πραγματικά προετοιμασμένος για μια τέτοιου είδους καταστροφή», δήλωσε ο Μουλίνο, ο οποίος νωρίτερα είχε απευθύνει έκκληση στους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Εικόνες από κτήρια που κατέρρευσαν και βαθιές ρωγμές που διέσχιζαν δρόμους ενίσχυσαν περεταίρω την ανησυχία, σε μια περιοχή που έχει πληγεί από σειρά καταστροφικών σεισμών τους τελευταίους μήνες. Οι διαδοχικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που συγκλόνισαν τον Ιούνιο την πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 6.500 ανθρώπων, ενώ ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ τον περασμένο Αύγουστο, στην Κολομβία, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 289 άνθρωποι.

Ο σαφώς μικρότερος αριθμός θυμάτων στον γειτονικό Παναμά ενδέχεται να οφείλεται στους αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς της χώρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατασκευή ουρανοξυστών στην πρωτεύουσα, δήλωσε ο Κάρλος Βαλντές, επικεφαλής του Τμήματος Σεισμολογίας του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού.

Πού εντοπίζονται οι ζημιές

Ο Ομάρ Σμιθ, από την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Τελεμέτρο Ρεπόρτα ότι οι ζημιές εντοπίζονταν κυρίως στις κεντρικές επαρχίες Βεραγκουάς, Ερέρα και Λος Σάντος.

Ο Σμιθ ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί αρκετοί τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας άνθρωπος που χτυπήθηκε από συντρίμμια κτηρίου το οποίο υπέστη μερική κατάρρευση στην πόλη Πενονομέ, περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι σημειώθηκε μερική κατάρρευση και εμφανίστηκαν ρωγμές στον καθεδρικό ναό της κεντρικής πλατείας της πόλης αλλά και στο κτίριο της διοίκησης της επαρχίας και το ξενοδοχείο Ντος Κοντινέντες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι κατέρρευσε η εκκλησία του Σαν Ατανάσιο -που είχε χαρακτηριστεί Εθνικό Μνημείο Ιστορικής Κληρονομιάς το 1938- στην επαρχία Λος Σάντος.

Σε άλλες περιοχές, όπως η επαρχία Βεραγκουάς, σχηματίστηκαν μεγάλες ρωγμές κατά μήκος του οδικού δικτύου.

Ήρθησαν οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Ο Παναμάς βρίσκεται κατά μήκος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς», μιας ζώνης μήκους περίπου 40.000 χιλιομέτρων που περιβάλλει τη λεκάνη του Ειρηνικού και περιλαμβάνει ηφαίστεια και ενεργά σεισμικά ρήγματα.

Στην περιοχή αυτή σημειώνονται οι περισσότεροι σεισμοί παγκοσμίως.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί λίγο μετά τους σεισμούς την Παρασκευή για τις ακτές του Παναμά, της Κολομβίας, του Ισημερινού, της Νικαράγουας και της Γουατεμάλας.

Επίσης, ήρθησαν οι σχετικές προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί από το Ελ Σαλβαδόρ και τη Χιλή για το Νησί του Πάσχα.

Ο Νέστορ Λούκε, διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παναμά, δήλωσε ότι αναμένονταν κύματα ύψους από 1 έως 3 μέτρα στην περιοχή της Ίσλα Κάνιας και στις νότιες ακτές της επαρχίας Λος Σάντος, χωρίς να αναμένονται σημαντικά κύματα σε άλλες περιοχές.

Όπως ανέφερε, το θαλασσινό νερό είχε ήδη φτάσει σε κατοικίες κοντά στην ακτή της Ίσλα Κάνιας.

«Ο Παναμάς δεν είναι μόνος»

Ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής, μηνύματα συμπαράστασης και προσφορές βοήθειας κατέφθασαν από ολόκληρη την περιοχή.

Ο Μουλίνο ευχαρίστησε τους ηγέτες άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής για τη στήριξή τους, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με τους προέδρους της Χιλής, της Ουρουγουάης και της Γουατεμάλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στον Παναμά και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κινητοποιούν ταχύτατα πόρους και προσωπικό για να παράσχουν βοήθεια», κατόπιν αιτήματος της παναμαϊκής κυβέρνησης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά», έγραψε ο Ρούμπιο στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, η χώρα του οποίου επλήγη πρόσφατα από σεισμούς, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον παναμαϊκό λαό και την κυβέρνησή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η ασκούσα καθήκοντα προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες Ντελγάδο, ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, καθώς και η κυβέρνηση του Περού προσέφεραν επίσης βοήθεια.

«Ο Παναμάς δεν είναι μόνος! Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της Κολομβίας και στην πλήρη ετοιμότητά μας να προσφέρουμε όποια βοήθεια χρειαστεί», έγραψε ο δε λα Εσπριέγια στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε επίσης:

«Έβαλα τέλος σε 8 πολέμους, έπρεπε να το είχα πάρει εγώ»: Εξάλλος ο Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Μεξικό: Ένοχοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία των σέρφερ

Συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για ρωσικό ντίζελ: Οργή Ζελένσκι, αμφιβολίες για τη μείωση των τιμών