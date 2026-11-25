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Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας από εκείνη που παρουσιάζει η κυβέρνηση σκιαγραφούν στις εκθέσεις τους οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ, με διαφορετική ένταση ο καθένας, εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, εντοπίζοντας τη βασική εστία ανησυχίας στην πορεία των επενδύσεων. Αντίθετα, το ελληνικό οικονομικό επιτελείο όχι μόνο δεν προβλέπει επιβράδυνση της οικονομίας το 2027, αλλά εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί, παρά τη σταδιακή απόσυρση ενός από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές προβλέψεις και στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών δεν είναι απλώς μια διαφορά μερικών δεκαδικών ψηφίων. Αντανακλά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις πραγματικές αντοχές της ελληνικής οικονομίας, τις δυνατότητες του παραγωγικού της μοντέλου και, κυρίως, την ικανότητά της να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς χωρίς την έκτακτη χρηματοδοτική ώθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Και είναι αξιοσημείωτο ότι η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη από όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι, αν και αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, δεν θεωρούν δεδομένο ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση.

Άλλα βλέπει η Αθήνα, άλλα οι Βρυξέλλες

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% από 2% φέτος. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 1,5% το επόμενο έτος και θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 2028. Ουσιαστικά, εκεί που η κυβέρνηση βλέπει επιτάχυνση, οι Βρυξέλλες διακρίνουν μια περίοδο χαμηλότερων αναπτυξιακών επιδόσεων, με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα στις προβλέψεις για τις επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο έχει στηριχθεί το κυβερνητικό αναπτυξιακό αφήγημα. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027, όταν η Κομισιόν τοποθετεί τον αντίστοιχο ρυθμό στο 2,6%. Πρόκειται για μια απόκλιση που δύσκολα μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε διαφορετικά οικονομικά μοντέλα ή τεχνικές παραδοχές. Στην πραγματικότητα, οι δύο πλευρές έχουν πολύ διαφορετική εκτίμηση για τη δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να καλύψει το επενδυτικό κενό που θα αφήσει πίσω του το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι το 2026 αποτελεί το έτος κορύφωσης των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εκτιμούν ότι στη συνέχεια η επενδυτική δραστηριότητα θα χάσει σημαντικό μέρος της δυναμικής της. Στην εξίσωση προσθέτουν το ενδεχόμενο διατήρησης του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα, αλλά και τις ευρύτερες αβεβαιότητες που επικρατούν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αν και με περισσότερο αισιόδοξες προβλέψεις από εκείνες της Κομισιόν, κινούνται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ. Το ΔΝΤ τοποθετεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2027 στο 1,8%, ενώ ο ΟΟΣΑ στο 2%, με τον τελευταίο να επισημαίνει επίσης τις επιπτώσεις που θα έχει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην επενδυτική δραστηριότητα. Κανένας, δηλαδή, από τους τρεις μεγάλους διεθνείς οργανισμούς δεν συμμερίζεται την έκταση της αισιοδοξίας που εκπέμπει το ελληνικό οικονομικό επιτελείο.

Το μεγάλο ερώτημα των 36 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα είχε στη διάθεσή της μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ένα χρηματοδοτικό πακέτο της τάξεως των 36 δισ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και δάνεια, το οποίο στήριξε την οικονομική δραστηριότητα, τροφοδότησε τις κατασκευές, χρηματοδότησε επιχειρηματικά σχέδια και κινητοποίησε ιδιωτικά κεφάλαια. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα συμβεί όταν αυτή η έκτακτη χρηματοδοτική δυνατότητα περιοριστεί και κατά πόσο η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει στο μεταξύ την παραγωγική βάση και την ανταγωνιστικότητα που απαιτούνται ώστε να καλύψει το κενό.

Η κυβέρνηση στηρίζει την αισιοδοξία της στη συνέχιση των εκταμιεύσεων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στις φοροελαφρύνσεις που εκτιμά ότι θα ενισχύσουν την κατανάλωση. Πρόκειται για παράγοντες που ασφαλώς λαμβάνουν υπόψη και οι διεθνείς οργανισμοί, χωρίς, ωστόσο, να τους αποδίδουν την ίδια αναπτυξιακή δυναμική.

Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα εισέρχεται στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχοντας ακόμη ανοιχτές αρκετές από τις χρόνιες πληγές της οικονομίας της. Το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές, οι χαμηλές επιδόσεις στην παραγωγικότητα, το δημογραφικό πρόβλημα και οι αδυναμίες της παραγωγικής βάσης εξακολουθούν να περιορίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Παρά τα δισεκατομμύρια που εισέρρευσαν τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία, παραμένει ζητούμενο κατά πόσο έχει αλλάξει ουσιαστικά το παραγωγικό της μοντέλο.

Την ίδια στιγμή, η δημοσιονομική ευρωστία, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα δεν έχουν οδηγήσει σε ανάλογη βελτίωση της καθημερινότητας μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος των εισοδηματικών αυξήσεων, το κόστος στέγασης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νοικοκυριών, ενώ η αγοραστική δύναμη παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Κανένας από τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς δεν προβλέπει ύφεση για την ελληνική οικονομία. Αντιθέτως, όλοι αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών και εκτιμούν ότι η χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Εκείνο που αμφισβητούν είναι η ένταση και, κυρίως, η διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής δυναμικής.

Η κυβέρνηση μπορεί τελικά να δικαιωθεί στις προβλέψεις της. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ των δικών της εκτιμήσεων και εκείνων των διεθνών οργανισμών, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να εξηγήσει πού ακριβώς στηρίζει την αισιοδοξία της και ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο στην περίπτωση που οι προσδοκίες της δεν επιβεβαιωθούν.

Διότι το πραγματικό στοίχημα δεν είναι να εμφανίσει η ελληνική οικονομία έναν ακόμη ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης στα χαρτιά, αλλά να αποδειχθεί ότι τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνουν πίσω τους μια οικονομία ισχυρότερη, παραγωγικότερη και ικανή να σταθεί στα πόδια της.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, άλλωστε, είχε ημερομηνία λήξης. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, όμως, δεν έχουν.

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