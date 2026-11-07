Fitch: Αμετάβλητο το ελληνικό αξιόχρεο – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB, με σταθερές προοπτικές

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Αμετάβλητη στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Fitch Ratings, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.

Στην αξιολόγησή του, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο οίκος αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.

Η ετυμηγορία της Fitch ήταν η τελευταία για το 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από τους πέντε αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οίκους αξιολόγησης.

Τον Οκτώβριο ακολούθησε η S&P, η οποία ήταν ο τέταρτος κατά σειρά οίκος που αξιολόγησε την ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη Fitch να κλείνει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2026.

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