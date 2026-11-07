Fitch: Αμετάβλητο το ελληνικό αξιόχρεο – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB, με σταθερές προοπτικές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αμετάβλητη στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Fitch Ratings, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.
Στην αξιολόγησή του, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο οίκος αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.
Η ετυμηγορία της Fitch ήταν η τελευταία για το 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από τους πέντε αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οίκους αξιολόγησης.
Τον Οκτώβριο ακολούθησε η S&P, η οποία ήταν ο τέταρτος κατά σειρά οίκος που αξιολόγησε την ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη Fitch να κλείνει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2026.
Διαβάστε επίσης:
EKT: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου μετά την αποχώρηση Λαγκάρντ
«Μακελειό» στα παγκόσμια χρηματιστήρια: Χάθηκαν 2,5 τρισ. δολάρια υπό τον φόβο ρύθμισης της ΑΙ από τους Δημοκρατικούς
Το Δημογραφικό πιέζει το ασφαλιστικό: Η Κομισιόν υποδεικνύει αύξηση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.