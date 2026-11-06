Το Δημογραφικό πιέζει το ασφαλιστικό: Η Κομισιόν υποδεικνύει αύξηση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ενισχύοντας τις πιέσεις για αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η σχετική υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξησή τους, συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση των γεννήσεων, τη συρρίκνωση του πληθυσμού και τη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να ακολουθήσει σταθερά πτωτική πορεία τις επόμενες δεκαετίες. Από περίπου 10,4 εκατομμύρια το 2025, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε 10,2 εκατομμύρια το 2030 και 9,7 εκατομμύρια το 2040, ενώ έως το 2080 ενδέχεται να υποχωρήσει στα 7,6 εκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού μεταβάλλεται σημαντικά, με το ποσοστό των ηλικιωμένων να αυξάνεται διαρκώς.

Ειδικότερα, οι πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω, που αντιστοιχούν στο 23,9% του πληθυσμού το 2025, προβλέπεται να φθάσουν το 25,9% το 2030, το 31,1% το 2040 και το 34,6% το 2080. Ακόμη πιο έντονη θα είναι η αύξηση των ατόμων άνω των 80 ετών, το ποσοστό των οποίων αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 7,2% το 2025 σε 14,9% το 2080.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η υπογεννητικότητα. Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 1,20 παιδί ανά γυναίκα.

Παρά την προβλεπόμενη σταδιακή άνοδό του, εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, φθάνοντας το 1,22 το 2030, το 1,34 το 2040 και το 1,45 το 2080. Πρόκειται για τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το 2,1, που θεωρείται το επίπεδο αναπλήρωσης του πληθυσμού χωρίς τη συμβολή της μετανάστευσης.

Αυξάνεται το προσδοκίμιο ζωής

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται το προσδόκιμο ζωής, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται. Για τις γυναίκες προβλέπεται να ανέλθει από 84,5 έτη το 2025 σε 90,1 έτη το 2080, ενώ για τους άνδρες από 79,5 σε 86,4 έτη αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αύξηση των ετών ζωής μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Το 2080 οι γυναίκες αναμένεται να έχουν κατά μέσο όρο ακόμη 26,4 χρόνια ζωής, έναντι 21,8 το 2025. Για τους άνδρες, η αντίστοιχη διάρκεια εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 18,7 σε 23,8 χρόνια.

Ευθυμίου: Δεν θα υπάρξει άνοδος στο όριο συνταξιοδότησης

Μετά τα στοιχεία της Κομισιόν, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και ούτε πρόκειται για κάποια πρόταση της Κομισιόν προς την Αθήνα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027», επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες προβολές δεν επιβεβαιώθηκαν από τα απολογιστικά στοιχεία.

«Αυτό που θα έλεγα είναι να έχουμε μια ψυχραιμία στην αντιμετώπιση τέτοιων δεδομένων», σχολίασε η κ. Ευθυμίου, προσθέτοντας ότι απαιτείται συγκρατημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη ανησυχία στους ασφαλισμένους.

Αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό Ageing Report, διευκρίνισε ότι η σχετική έκθεση βρίσκεται υπό κατάρτιση και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Μάιο του 2027. Όπως είπε, τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης και δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση για αλλαγή των ορίων ηλικίας.

Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομοθετεί για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, διαχωρίζοντας τις ευρωπαϊκές δημογραφικές προβολές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, δεν προκύπτει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά την επανεξέταση του 2027.

Διαβάστε επίσης

Πετρέλαιο: Βουτιά 12% μετά την ήττα Τραμπ – Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent



Συντάξεις: Η «παγίδα» της ΕΑΣ, το μόνιμο 400άρι και τι έρχεται στα όρια ηλικίας το 2028

Ρεύμα: Τα πράσινα καίνε τα νοικοκυριά, στα μπλε αναζητούν σωτηρία πριν φουσκώσουν οι χειμερινοί λογαριασμοί