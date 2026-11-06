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06.11.2026 14:25

Ισπανία: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στη γραμμή που σημειώθηκε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα

06.11.2026 14:25
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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τυχόν απάτη στη χρήση ευρωπαϊκών κεφαλαίων που προορίζονταν για την ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη-Σεβίλλη, όπου στις 28 Οκτωβρίου σημειώθηκε δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο 69 ανθρώπων, όπως ανέφερε ο θεσμός.

Παρόμοια έρευνα, για την ίδια γραμμή του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, ξεκίνησε έπειτα από ένα δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο 46 ανθρώπων στην Ανδαλουσία, υπενθυμίζει σε μια ανακοίνωση η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η έρευνα που ξεκίνησε σήμερα αφορά «ενδεχόμενο απάτης σε σχέση με ευρωπαϊκά κεφάλαια που προορίζονταν για την ανακαίνιση και τη βελτίωση της ασφάλειας, της σηματοδότησης και των συστημάτων επικοινωνίας» στη γραμμή αυτή, διευκρινίζει.

Προς αυτό τον σκοπό, «πράξεις διερεύνησης» απευθύνονται προς την Adf, τη δημόσια επιχείρηση που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των ισπανικών σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στο ύψος της Ούρντα, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, οδήγησε στον θάνατο 69 ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Στις 18 Ιανουαρίου, δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στην κοινότητα της Ανδαλουσίας Αδαμούθ, νοτιότερα, με αποτέλεσμα 46 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που ήταν επικεφαλής του υπουργείου όταν συνέβησαν τα δύο δυστυχήματα, υπέβαλε την παραίτησή του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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