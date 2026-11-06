Μέμος Μπεγνής: Το πρόβλημα υγείας που τον έκανε να κόψει το κάπνισμα – «Μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται στο τσιγάρο» (Video)

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Για τις σημαντικές αλλαγές που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό στη ζωή του μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι διέκοψε συνήθειες που έκαναν κακό στην υγεία του.

Μιλώντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο ηθοποιός αποκάλυψε, συγκεκριμένα, ότι έχει αφαιρέσει από την καθημερινότητά του τη ζάχαρη και το αλκοόλ, ενώ τόνισε ότι διέκοψε το κάπνισμα έπειτα από 20 χρόνια. Όπως εξήγησε, ένα πρόβλημα υγείας ήταν αυτό που τον οδήγησε στην εν λόγω απόφαση, με τον γιατρό να του επισημαίνει ότι αν συνέχιζε το τσιγάρο, δεν θα μπορούσε -μεταξύ άλλων- να ανταπεξέρχεται στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Έχω να πιω αλκοόλ πάρα πολύ καιρό. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πoλύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση. Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει. Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι ηθοποιός θα πρέπει να κόψω το τσιγάρο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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