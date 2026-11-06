Δημήτρης Παπανώτας: «Θα αποχωρήσω από την τηλεόραση όταν συνταξιοδοτηθώ – Θα γράψω ένα βιβλίο όταν πάω σε ένα χωριό ήρεμο να γεράσω» (Video)

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Την επιθυμία του να αποχωρήσει από την τηλεόραση όταν συνταξιοδοτηθεί εξέφρασε ο Δημήτρης Παπανώτας, επισημαίνοντας ότι αυτό θα έπρεπε -κατά τη γνωμη του- να κάνουν όλοι,. ώστε να χαρούν και άλλα πράγματα στη ζωή.

Στόχος του είναι, επίσης, να αποσυρθεί σε ένα χωριό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όπου -μεταξύ άλλων- θα γράψει και ένα βιβλίο στο οποίο θα αναφέρει -όπως είπε- «τα πάντα για τους πάντες».

«Το εννοώ ότι θα αποχωρήσω κάποια στιγμή από την τηλεόραση. Το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα, ότι θα αποχωρήσω από την τηλεόραση όταν συνταξιοδοτηθώ. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουν όλοι αυτό. Βλέπω ανθρώπους που δουλεύουν στα 80 και στα 90… Θα μου πεις, αυτό επιλέγουν να κάνουν και αυτό κάνουν, μπράβο τους, αλλά ίσως θα έπρεπε να χαρούμε κι άλλα πράγματα στη ζωή. Έχω νιώσει πολλά πράγματα στην τηλεόραση, που αφορούν τον σχολιασμό του προσώπου μου, αλλά δεν θα σας τα αναλύσω εδώ. Θα γράψω ένα βιβλίο όταν πάω σε ένα χωριό ήρεμο να γεράσω. Θα αναφέρω μέσα τα πάντα για τους πάντες, για να μαθαίνει και ο κόσμος την αλήθεια. Η Φαίη Σκορδά για να είναι τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή, κάτι σημαίνει αυτό από μόνο του. Δεν περιμένει εμένα να της δώσω τα εύσημα, ούτε εσένα, ούτε κανέναν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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