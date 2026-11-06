Ο Άδωνις γέμισε γλυκά το στούντιο του «Σήμερα» – Έστειλε… έξι κουτιά κεράσματα για τα γενέθλιά του

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Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά έξι κουτιά έστειλε στους συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Υγείας που έχει σήμερα τα γενέθλιά του γέμισε το πλατό της εκπομπής με γλυκά, ανταποκρινόμενος στην «πρό(σ)κληση» του Γιάννη Πιτταρά και του Δημήτρη Οικονόμου.

Καθώς οι παρουσιαστές της εκπομπής επέστρεφαν στη θέση τους είδαν πάνω στο γραφείο τα έξι κουτιά και διερωτήθηκαν «από πού είναι τα κεράσματα». Ο floor manager έδωσε τοτε ένα χαρτάκι, το οποίο έγραφε: «Για τον κ. Οικονόμου, από τον κ. Γεωργιάδη».

«Εμείς θα τον γιορτάσουμε; Εμείς θα σβήσουμε και τα κεράκια;» διερωτήθηκε αστειευόμενος ο Γιάννης Πιτταράς.

«Το είπαμε από χθες με τον Γιάννη. Λέμε γιορτάζει (ο Άδωνις Γεωργιάδης) αλλά δεν έχει κεράσει. Εμείς το προκαλέσαμε» εξήγησε ο Δημήτρης Οικονόμου κάνοντας… unboxing στο γλυκό «βουνό» από κεράσματα.

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