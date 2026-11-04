search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 13:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 11:04

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027

04.11.2026 11:04
giorgos-perris-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο κύβος ερρίφθη για την Κύπρο και τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει στον 71ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως ανακοίνωσαν η παρουσιάστρια Αγγελική Νικηφόρου και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Αναστασίου μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ, το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Περρής θα πετάξει τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, κυματίζοντας την κυπριακή σημαία.

Η επιλογή προήλθε έπειτα από 6 προτάσεις-πρόσωπα που κατέθεσαν οι τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (Heaven Music, Panik Records, MINOS EMI) μετά από κάλεσμα του ΡΙΚ.

Την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε 5μελής επιτροπή, που ορίστηκε από την κυπριακή ραδιοτηλεόραση.

Όσον αφορά το τραγούδι, το ΡΙΚ προκηρύσσει από σήμερα κάλεσμα σε δημιουργούς να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, και -έπειτα από αξιολόγηση- το κομμάτι θα επιλεγεί σε σχετικό σόου με τη συμμετοχή 50-50 κοινού και κριτικής επιτροπής.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2027: 234 οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η διοργάνωση

Η MagentaTV φέρνει το Disney+: Νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές

Ευρωπαϊκά κύπελλα: Κλείνουν σήμερα οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα – Percapita εναντίον Αλαφούζου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro-syntagma-grammi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Iδού ο λόγος του κυκλοφοριακού εμφράγματος στην Αττική: Μόλις το 25% των μετακινήσεων γίνεται με ΜΜΜ

bond_007_1108_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Bond: Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχει βρεθεί ο νέος 007 – Το γεγονός που φούντωσε τις φήμες

adv_new
ADVERTORIAL

Nova TV: Η μεγάλη πρεμιέρα «Hamnet», βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 8 υποψηφιότητες για Oscar στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρένα Δούρου: «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανατιμά το καταστατικό του»

panepistimioupoli_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση ομάδας αναρχικών με στόχο τα ΕΑΑΚ στην Πανεπιστημιούπολη – Άναψαν μολότοφ, τρεις τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 13:11
metro-syntagma-grammi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Iδού ο λόγος του κυκλοφοριακού εμφράγματος στην Αττική: Μόλις το 25% των μετακινήσεων γίνεται με ΜΜΜ

bond_007_1108_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Bond: Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχει βρεθεί ο νέος 007 – Το γεγονός που φούντωσε τις φήμες

adv_new
ADVERTORIAL

Nova TV: Η μεγάλη πρεμιέρα «Hamnet», βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 8 υποψηφιότητες για Oscar στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

1 / 3