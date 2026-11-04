Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027

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Ο κύβος ερρίφθη για την Κύπρο και τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει στον 71ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως ανακοίνωσαν η παρουσιάστρια Αγγελική Νικηφόρου και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Αναστασίου μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ, το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Περρής θα πετάξει τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, κυματίζοντας την κυπριακή σημαία.

Η επιλογή προήλθε έπειτα από 6 προτάσεις-πρόσωπα που κατέθεσαν οι τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (Heaven Music, Panik Records, MINOS EMI) μετά από κάλεσμα του ΡΙΚ.

Την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε 5μελής επιτροπή, που ορίστηκε από την κυπριακή ραδιοτηλεόραση.

Όσον αφορά το τραγούδι, το ΡΙΚ προκηρύσσει από σήμερα κάλεσμα σε δημιουργούς να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, και -έπειτα από αξιολόγηση- το κομμάτι θα επιλεγεί σε σχετικό σόου με τη συμμετοχή 50-50 κοινού και κριτικής επιτροπής.

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