search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 18:00
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 16:21

Η MagentaTV φέρνει το Disney+: Νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές

03.11.2026 16:21
MagentaTV_Disney+

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το Disney+ φέρνει η MagentaTV. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου Telekom με το Disney+, οι συνδρομητές της MagentaTV θα μπορούν να επιλέξουν νέα συνδυαστικά πακέτα σε προνομιακές τιμές, έχοντας τις υπηρεσίες μαζί σε μία συνδρομή. Το Disney+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το ψυχαγωγικό περιεχόμενο της MagentaTV, φέρνοντας στους συνδρομητές της εμβληματικές ταινίες, σειρές και πρωτότυπο περιεχόμενο από τα κορυφαία studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν τίτλους μεταξύ των οποίων «Furious» του Hulu, «Oasis: Don’t Look Back in Anger», «VisionQuest» της Marvel Television, «Star Wars: The Mandalorian & Grogu» της Lucasfilm και «Toy Story 5» των Disney και Pixar.

Οι συνδρομητές μπορούν πλέον να έχουν το Disney+ μαζί με το MagentaTV Cinema ή το MagentaTV Full, απολαμβάνοντας τις δύο υπηρεσίες σε μία συνδρομή, με τιμές που ξεκινούν από 19,90/μήνα, με 12μηνη δέσμευση[1], στο πακέτο MagentaTV Cinema + Disney+.

«Η προσθήκη του Disney+ στη MagentaTV φέρνει στους συνδρομητές μας ακόμα περισσότερες επιλογές premium περιεχομένου. Αξιοποιώντας τη διεθνή δυναμική και τις ισχυρές συνεργασίες του Ομίλου Telekom, συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενό μας και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την εμπειρία θέασης. Ως MagentaTV, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε τον κορυφαίο προορισμό ψυχαγωγίας στην Ελλάδα», δήλωσε ο Νίκος Καλλιάνης, Pay TV Director Ομίλου ΟΤΕ.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το Disney+ αποκτά πρόσβαση σε περισσότερα σπίτια σε όλη την Ελλάδα μέσω της MagentaTV. Από νέες περιπέτειες όπως τα Toy Story 5 και Star Wars: The Mandalorian & Grogu ως εξαιρετικές πρωτότυπες σειρές και ντοκιμαντέρ, υπάρχουν πολλά για να ανακαλύψουν οι συνδρομητές, είτε πρόκειται για κλασικούς, αγαπημένους τίτλους είτε για κάτι εντελώς νέο», δήλωσε ο Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA.

MagentaTV MegaStream: Disney+ και Netflix σε μία συνδρομή με δώρο τους 3 πρώτους μήνες

Για όσους επιθυμούν την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας, στα πακέτα της MagentaTV προστίθενται δύο νέα πακέτα, τα MagentaTV MegaStream, που περιλαμβάνουν το MagentaTV Cinema ή MagentaTV Full και Disney+ και Netflix σε μία συνδρομή και σε προνομιακή τιμή. Για να έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές για ταινίες, σειρές, διεθνείς παραγωγές, αλλά και κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο.

Οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των:

  • MagentaTV MegaStream Cinema, με 12μηνη δέσμευση, που περιλαμβάνει MagentaTV Cinema, Disney+ και Netflix
  • MagentaTV MegaStream Full, με 24μηνη δέσμευση, που περιλαμβάνει MagentaTV Full, Disney+ και Netflix

Με κάθε νέα ενεργοποίηση των πακέτων MagentaTV MegaStream, οι συνδρομητές λαμβάνουν δώρο το Disney+ και το Netflix για τους πρώτους 3 μήνες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, το MagentaTV MegaStream Cinema διατίθεται στα 10,90€/μήνα για τους πρώτους 3 μήνες και στα 29,90€/μήνα από τον 4ο μήνα έως τη λήξη της δέσμευσης[2].

[1] Διατίθενται δύο προγράμματα Disney+: Το Disney+ Standard που αποτελεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα, ενώ οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και αναβάθμιση σε Disney+ Premium.

[2] Σε περίπτωση που ο συνδρομητής, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου, επιλέξει αναβάθμιση σε ανώτερο πρόγραμμα Disney+ ή/και Netflix, η αναβάθμιση θα τιμολογείται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκά κύπελλα: Κλείνουν σήμερα οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα – Percapita εναντίον Αλαφούζου

Protagon.gr: Στα χέρια του Αλαφούζου το γνωστό site, αποχωρεί ο Μεμής

Αθλητικό δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ στην ΕΡΤ2 Σπορ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
european_union_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αδιαφορία στις Βρυξέλλες για την πιθανότητα ήττας του Τραμπ

Milena-Apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστολάκη: «Δεν δεχόμαστε από τον Πιερρακάκη μαθήματα υπεύθυνης αντιπολίτευσης»-  Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών 

pornografia 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αττική: Χειροπέδες σε 52χρονο για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

pizza-fan
ΕΛΛΑΔΑ

Τριμερής για τους εργαζόμενους της Pizza Fan, δέσμευση από τη διοίκηση για καταβολή των δεδουλευμένων 

moumouri-eksot
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έδωσα και εγώ χρήματα, δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη, θέλω να πάθουν κακό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 17:58
european_union_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αδιαφορία στις Βρυξέλλες για την πιθανότητα ήττας του Τραμπ

Milena-Apostolaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστολάκη: «Δεν δεχόμαστε από τον Πιερρακάκη μαθήματα υπεύθυνης αντιπολίτευσης»-  Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών 

pornografia 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αττική: Χειροπέδες σε 52χρονο για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν πάνω από 3.900 αρχεία, ακόμη και με παιδιά 12 ετών

1 / 3