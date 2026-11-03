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03.11.2026 17:06

Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενη παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά

03.11.2026 17:06
gerapetritis

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Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη παρεμπόδιση των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου, διαμηνύοντας πως, εφόσον επιχειρηθεί από την Τουρκία παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, θα υπάρξει επιχειρησιακή παρέμβαση.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης φέρεται να υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί έργο το οποίο η κυβέρνηση έχει τη βούληση να προχωρήσει, ανεξαρτήτως των ενδεχόμενων αντιδράσεων από την Τουρκία. Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο νέας έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα δύσκολα θα επιλέξει να αντιδράσει σε ένα εγχείρημα που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και διαθέτει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών για την ενημέρωση των βουλευτών για τις διατλαντικές σχέσεις και τις τελευταίες εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

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