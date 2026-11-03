Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αδιαφορία στις Βρυξέλλες για την πιθανότητα ήττας του Τραμπ

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Οι Βρυξέλλες δεν τρέφουν ελπίδες ότι μια νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα αποκαταστήσει τη διατλαντική σχέση.

Οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη στις εκλογές που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για το δεύτερο μισό της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην βελγική πρωτεύουσα, διπλωμάτες και αξιωματούχοι παραμένουν αβέβαιοι ότι μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον θα μεταφραζόταν σε μια πιο αξιόπιστη ή φιλική Αμερική για την Ευρώπη.

Η επανειλημμένη αμφισβήτηση των δεσμεύσεων ασφαλείας των ΗΠΑ από τον Τραμπ, οι διαφωνίες του με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία και η αμφίσημη προσέγγισή του στην υποστήριξη της Ουκρανίας έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη του μπλοκ στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό που έχει καταστραφεί τα τελευταία χρόνια δεν θα ξαναχτιστεί έτσι απλά, και μια νίκη των Δημοκρατικών δεν θα αλλάξει πολλά για εμάς εδώ», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στον Reporter. «Ο ευρωσκεπτικισμός έχει γίνει πολύ έντονος στη σκέψη της ελίτ των ΗΠΑ».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν ένα μέλλον στο οποίο η αμερικανική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις συνεισφορές τους για να καλύψουν το κενό που άφησε η Ουάσιγκτον.

Το μπλοκ έχει κινητοποιήσει 97,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συλλογικά ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας που έχει διατεθεί.

Η συνολική βοήθεια από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης προς την Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής και οικονομικής υποστήριξης- ανήλθε σε 137 δισεκατομμύρια ευρώ από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 έως τον Αύγουστο του 2026. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ είχαν παράσχει συνολικά 115 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την παρακολούθηση δεδομένων του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του περασμένου μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να καλύψουν τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος.

Οι απειλές του Τραμπ για δασμούς και η εμπορική συμφωνία που οι Βρυξέλλες τελικά ένιωσαν την ανάγκη να υπογράψουν έχουν αποκαλύψει τα όρια της επιρροής της Ευρώπης στην Ουάσινγκτον.

Υπάρχουν και χειρότερα

Μια ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την αυξανόμενη απογοήτευση εντός του κόμματος για την ηγεσία του προέδρου και θα μπορούσε να ωθήσει την κυβέρνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: προς μια πιο εσωστρεφή προσέγγιση ή προς μια μεγαλύτερη αντιπαράθεση στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από αυτούς, δήλωσε ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ.

Η τελευταία αποτελεί «ανησυχητική προοπτική» σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Μπράντο Μπενιφέι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νέο Κογκρέσο, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα τον Ιανουάριο, θα μπορούσε ωστόσο να γίνει πιο έντονο σε θέματα που έχουν σημασία για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της ασφάλειας, του ΝΑΤΟ και της συνεργασίας για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο Μπενιφέι.

«Ελπίζουμε πάντα ότι θα υπάρξει περισσότερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα», δήλωσε ο Μπενιφέι, «αν και γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις εξωτερικές πολιτικές σε περίπτωση που χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου».

Ο Μαξ Μπέργκμαν, διευθυντής Ευρώπης στο think tank CSIS στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι μια μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών πιθανότατα δεν θα μεταφραστεί σε περισσότερους ελέγχους στην εξουσία του Τραμπ.

Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει τον στρατηγικό υπολογισμό στις Βρυξέλλες και θα κάνει την ΕΕ πιο πρόθυμη να αντιμετωπίσει τον Τραμπ για να προστατεύσει τις αξίες και τα συμφέροντά της και να συνεχίσει την πορεία της προς μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ, είπε.

«Ωθά την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του Τραμπ και πιθανότατα οδηγεί σε ισχυρότερη αποφασιστικότητα να μην κάνει ορισμένους συμβιβασμούς και να μην υποχωρεί τόσο πολύ», είπε.

Η σκέψη θα είναι «μπορούμε να το αντέξουμε για έναν χρόνο».

Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές παρακολουθούν στενά

Ο Χαβιέρ Καρμπονέλ, αναλυτής πολιτικής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι ο πρακτικός αντίκτυπος των ενδιάμεσων εκλογών στις σχέσεις με την Ευρώπη είναι πιθανό να είναι περιορισμένος.

«Τα πραγματικά σημαντικά πράγματα, το εμπόριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν νομίζω ότι το μέγεθος της αλλαγής θα είναι τεράστιο, ακόμα κι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Γερουσία», είπε.

Μεγάλο μέρος αυτής της πολιτικής καθορίζεται από την εκτελεστική εξουσία, ενώ οι Δημοκρατικοί είναι απίθανο να εξασφαλίσουν τις υπερπλειοψηφίες που απαιτούνται για να ξεπεραστούν οι θεσμικοί περιορισμοί σε σημαντική νομοθεσία, είπε.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να προσφέρουν μαθήματα για τα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα που αγωνίζονται, καθώς οι Σοσιαλιστές από την Ισπανία μέχρι τη Δανία επιλέγουν αποκλίνουσες οδούς μεταξύ μιας πιο λαϊκιστικής αριστερής πλατφόρμας ή της υιοθέτησης πιο δεξιόστροφων πολιτικών.

«Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Δημοκρατικού Κόμματος τα επόμενα χρόνια; Αυτό είναι το μεγάλο άγνωστο και νομίζω ότι αυτό θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή», προέβλεψε.

«Αυτό επηρεάζει πολύ ποιους Ευρωπαίους ηγέτες θεωρούν ότι αντιγράφουν».

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