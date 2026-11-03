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03.11.2026 16:33

Σε συνομιλίες η Μόσχα για τη διοργάνωση συνάντησης Τραμπ, Σι και Πούτιν

03.11.2026 16:33
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Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την προετοιμασία μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής της APEC στις 18-19 Νοεμβρίου στη Σενζέν της Κίνας, στην οποία έχουν προγραμματιστεί να παραστούν οι τρεις ηγέτες. Ο Πούτιν χαιρέτισε δημόσια την προοπτική την Κυριακή, σημειώνοντας ότι θα εξαρτηθεί «σε μεγάλο βαθμό» από τους Κινέζους οικοδεσπότες.

«Υπάρχει κοινή αντίληψη μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια τέτοια πιθανή συνάντηση ότι θα ήταν σκόπιμη και εξαιρετικά χρήσιμη. Εργαζόμαστε για τον συντονισμό μιας τέτοιας συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν και τον Σι, αρχικά «για την αποπυρηνικοποίηση», αλλά και για να συζητήσουν την Ουκρανία. «Θα συναντηθώ για να… οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο, είτε κάποιος είναι εκεί είτε όχι, οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο».

Το Κίεβο αντιμετώπισε με ανησυχία την προοπτική μιας τριμερούς συνάντησης, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τονίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από μια συνάντηση που θα περιλαμβάνει την Ουκρανία. «Πραγματικά δεν θέλω να είναι μια ‘Γιάλτα – 2, 3, 4’, όταν υπάρχει ανακατανομή επιρροής», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στα τέλη Οκτωβρίου — αναφερόμενος στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συμφώνησαν σε πτυχές της μεταπολεμικής διευθέτησης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής της Γερμανίας.

Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης. Ωστόσο, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σι την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στο ARD ότι ο Κινέζος ηγέτης φάνηκε «έκπληκτος» όταν ρωτήθηκε για πιθανές συνομιλίες για την Ουκρανία και απέρριψε την ιδέα ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας σε τριμερή συνάντηση.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στους Financial Times ότι «βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια μέρη σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ των αρχηγών κρατών της Κίνας και της Ρωσίας», χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ.

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