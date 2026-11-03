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03.11.2026 16:02

Τέλος στη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ από τον Τραμπ – «Δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια»

03.11.2026 16:02
Trump

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ μετά το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς.

«Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες», είπε ο Τραμπ.

«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 18:04
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