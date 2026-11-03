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03.11.2026 15:29

Διαδηλωτές εισέβαλαν σε χώρο κράτησης στρατιωτών στην Ουκρανία μετά από καταγγελίες για βασανιστήρια από μέλη των Αζόφ – Έρευνα μετά τον σάλο, σοκάρουν τα βίντεο

03.11.2026 15:29
oukrania azov

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Στο προάστιο Πετροπάβλοφσκαγια Μπορτσαγόφκα, κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε ένα κτίριο όπου φέρεται να κρατούνταν ύποπτοι για λιποταξία.

Το περιστατικό κλιμακώθηκε σε συμπλοκές μετά από ισχυρισμούς ότι στρατιώτες υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και τους αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια.

Μετά τις εξελίξεις, ανώτεροι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Κίρυλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέβησαν στο σημείο.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάστηκαν σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν διαδηλωτές να παραβιάζουν τις πόρτες ενός κτιρίου, να συγκρούονται με άγνωστα άτομα και τραυματίες στρατιώτες να απομακρύνονται από το χώρο αφού ιατρικό προσωπικό κατάφερε να μπει.

Οι αναταραχές ξέσπασαν όταν διαδόθηκαν ισχυρισμοί ότι ένοπλα άτομα κρατούσαν περίπου 40 άτομα στο υπόγειο του κτιρίου, τα χτυπούσαν και τους εμπόδιζαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον ένα άτομο που είχε πεθάνει μέσα στο κτίριο, αλλά η αστυνομία αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε πληροφορία για θάνατο.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων συγγενών των κρατουμένων, συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις, ισχυριζόμενοι ότι ζητούνταν χρήματα σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα επίσκεψης.

Η άφιξη ενός ιδιωτικού ασθενοφόρου για ιατρική επέμβαση κλιμάκωσε τις εντάσεις όταν αρχικά απαγορεύτηκε η είσοδος στο ιατρικό προσωπικό. Η αστυνομία παραδέχτηκε επίσης ότι αρχικά δεν έγινε δεκτό το προσωπικό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άτομα που βρίσκονταν μέσα ψέκασαν με βενζίνη το πλήθος όταν οι διαδηλωτές παραβίασαν τις πόρτες. Μια νοσηλεύτρια που μπήκε μαζί με έναν αστυνομικό δήλωσε ότι μέσα βρίσκονταν 25 έως 30 άτομα και ότι τέσσερις στρατιώτες σε σοβαρή κατάσταση χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Τα τέσσερα άτομα, που έφεραν μώλωπες και τραύματα στο σώμα τους, μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Ενώ ένας από τους τραυματίες αναφέρθηκε ότι είχε σοβαρή πάθηση στη σπονδυλική στήλη, η αιτία και η έκταση των τραυματισμών παρέμειναν ασαφείς.

Σύμφωνα με βίντεο που τραβήχτηκαν επί τόπου, ένα 14χρονο παιδί φέρεται επίσης να ήταν μεταξύ εκείνων που απομακρύνθηκαν από το κτίριο, αν και η κατάσταση της υγείας του παιδιού και το εάν βρισκόταν υπό κράτηση δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.

«Δεν βασανίζουμε, χτίζουμε μονάδες»

Η περιφερειακή αστυνομία του Κιέβου δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί για παράνομη κράτηση και θανάτους δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, προτρέποντας το κοινό να ακολουθήσει τις επίσημες δηλώσεις.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Διοικητής της Ουκρανικής Εθνοφρουράς, Ολεξάντρ Πίβνενκο, ο οποίος έφτασε στο σημείο, υποστήριξε ότι η εγκατάσταση ήταν προσωρινή διαμονή και σημείο υποδοχής για το κινητοποιημένο προσωπικό που περίμενε τη μεταφορά του σε κέντρα εκπαίδευσης.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, ο Πιβνένκο δήλωσε: «Δεν βασανίζουμε, χτίζουμε μονάδες».

Ο Πιβνένκο σημείωσε ότι τα τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν συλληφθεί αφού εγκατέλειψαν τις μονάδες τους.

Το νεοναζιστικό Τάγμα Αζόφ εντός της Εθνοφρουράς επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση ανήκε σε μία από τις μονάδες της.

Αναγνωρίζοντας ότι τέσσερις στρατιώτες είχαν τραυματιστεί, τα μέλη του Αζόφ απέρριψαν τους ισχυρισμούς για συστηματική κακομεταχείριση και ανακοίνωσαν ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που εντοπιστεί παράνομη βία.

Ξεκίνησε έρευνα

Μια έρευνα ξεκίνησε σήμερα στην Ουκρανία μετά από αναφορές για κράτηση λιποτακτών στην επαρχία του Κιέβου, ανακοίνωσε το Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών (SBI).

Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει ξανά το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της στράτευσης στον ουκρανικό στρατό, μετά από πολλά σκάνδαλα που αφορούν καταχρήσεις που σχετίζονται με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατήγγειλε σήμερα τα «απαράδεκτα γεγονότα», τα οποία, όπως είπε, στοχεύουν στη «διαίρεση των Ουκρανών» και δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί «χωρίς εξωτερική επιρροή», σε μια νύξη στη Ρωσία.

«Μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παράνομη κράτηση στρατιωτών (σ.σ. σε μια κατοικία), πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο σπίτι. Η κατάσταση κλιμακώθηκε και ξέσπασαν συγκρούσεις, κατά τις οποίες ρίχτηκαν πυροβολισμοί και υπέστησαν ζημιές αστυνομικά οχήματα», τόνισε το SBI σε ανακοίνωσή του.

Ερευνητές «θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν τις περιστάσεις και τις συνθήκες της παραμονής των στρατιωτών» μέσα σε ένα σπίτι που χρησιμοποιείται ως «προσωρινό κατάλυμα» και στην επαλήθευση του κατά πόσον πράγματι κρατούνταν εκεί παρά τη θέλησή τους, πρόσθεσε.

Το SBI δεσμεύτηκε σε μια «ενδελεχή, αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα», προειδοποιώντας για «ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες και πληροφορίες» σε αυτό το στάδιο.

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