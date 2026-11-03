Τζορτζ Στεφανόπουλος για ενδιάμεσες εκλογές: Θα δούμε αποτελέσματα που ούτε οι πιο αισιόδοξοι Δημοκρατικοί θα περίμεναν (video)

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«Θεωρώ ότι θα έχουμε αποτελέσματα που ούτε οι πιο αισιόδοξοι Δημοκρατικοί θα περίμεναν πριν από εννέα μήνες», ανέφερε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής του ABC μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι ο τρόπος που χειρίζεται τις εκλογές αυτές για να διασώσει την υστεροφημία του, έχει κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο τους Δημοκρατικούς.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από όλους να υποκριθούν ότι και ο ίδιος βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο. Μπαίνει στις εκλογές σε ένα πολύ χαμηλό σημείο της δημοτικότητάς του, ίσως το χαμηλότερο σημείο από οποιονδήποτε πρόεδρο στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει κινητοποιήσει τους Δημοκρατικούς σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο», σχολίασε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει στο παρελθόν ότι μετάνιωσε που το 2020 στις εκλογές δεν αξιοποίησε την εθνική φρουρά ώστε να κατασχέσει ψηφοδέλτια.

Σε ερώτηση αν είναι πιθανό ο Τραμπ να κινητοποιήσει την εθνοφρουρά για να κατασχέσει ψηφοδέλτια αν δει ότι χάνει την Γερουσία και τη Βουλή (κάτι που είχε απειλήσει να κάνει το 2020), ο Στεφανόπουλος έκρινε ότι το βλέπει πολύ δύσκολο.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος».

Πάντως, εκτίμησε ότι «οι Δημοκρατικοί θα έχουν περίπου 12 έδρες παραπάνω στη Βουλή, ίσως και περισσότερες. Φαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες ότι αυτή είναι η τάση».

Υπογράμμισε ότι «δεν θα ξέρουμε τα τελικά αποτελέσματα για ημέρες, ίσως και για εβδομάδες. Μπορεί να πάρει αρκετές εβδομάδες για να οριστικοποιηθούν».

Τόνισε ότι «το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαντήσει σε μια ήττα; Θα την αγνοήσει; Θα ξεκινήσει έρευνες στη Γερουσία και στη Βουλή; Ή θα προσπαθήσει να συνεχίσει να διοικεί, ίσως με εκτελεστικά διατάγματα; Ή θα γίνει ένας ακόμα πιο ακραιφνής Ντόναλντ Τραμπ;»

«Αν παρακολουθούσατε τις ομιλίες που έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες θα καταλήγατε στο συμπέρασμα ότι λειτουργεί δίχως όρια, δίχως φρένα» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το κόμμα (των Ρεπουμπλικανών)».

Στο ερώτημα τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στην παράταξη των Δημοκρατικών αν αποδειχθεί ότι οι δημοσκοπήσεις υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, ο ίδιος απάντησε: «Θεωρώ ότι θα οδηγηθούν σε χάος, εν συντομία».

«Μετά από όλα αυτά, αν ο πρόεδρος, που έχει τόσο χαμηλή δημοτικότητα, πιο χαμηλή από όλους τους άλλους που πήγαν στις ενδιάμεσες, με τις πιο υψηλές τιμές βενζίνης που έχουμε δει ποτέ, με πληθωρισμό ο οποίος άγεται από τις ίδιες τις πράξεις του προέδρου, τον πόλεμο στο Ιράν, αν με όλα αυτά που συμβαίνουν, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν την εμπιστοσύνη του λαού για να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, θα οδηγηθούν σε καταστάσεις που δεν έχουν ζήσει ποτέ» εξήγησε.

«Νομίζω ότι αύριο θα ξυπνήσουμε με μια κατάσταση που κανείς δεν περίμενε» είπε επίσης εκτιμώντας πως από την επόμενη ημέρα κιόλας θα αρχίσει η εκστρατεία των δύο κομμάτων για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Τέλος, εκτιμώντας το πού θα κριθεί η σημερινή κάλπη, αναφέρθηκε στην αφροαμερικανική κοινότητα του Νότου. «Άρα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στη Λουζιάνα, στο Μισισίπι, στη Νότιο Καρολίνα. Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μία από αυτές τις πολιτείες, τότε αυτό θα οφείλεται στους έγχρωμους πληθυσμούς και αυτό θα εκπέμπει ένα σημαντικό μήνυμα για το μέλλον».

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