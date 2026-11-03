Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι ψάχνουν ήδη τον… μουτζούρη

Takeaways by to pontiki AI Οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για εσωτερικές συγκρούσεις και αλληλοκατηγορίες ενόψει των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της κριτικής.

Η ακρίβεια στα καύσιμα, που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και οι εμπορικές πολιτικές και οι δασμοί του Τραμπ, έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι που στηρίχθηκαν από τον Τραμπ αντιμετωπίζουν επικρίσεις, αναγκάζοντας το κόμμα να δαπανήσει επιπλέον πόρους για να υπερασπιστεί εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρούνταν πιο ασφαλείς.

Η καθυστέρηση στη διάθεση των κονδυλίων της προεκλογικής εκστρατείας και η εστίαση του Τραμπ σε ζητήματα εκτός οικονομίας έχουν προκαλέσει απογοήτευση σε στελέχη που αναζητούσαν ένα διαφορετικό τελικό προεκλογικό μήνυμα.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ξέρουν αν θα υποστούν μεγάλη ή μικρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά ήδη προετοιμάζονται για ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών που μπροστά του θα ωχριά το Game of Thrones.

Ιδιωτικά, σύμφωνα με το Axios, οι Ρεπουμπλικάνοι αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για κάποια περίπλοκη εκδοχή του παιχνιδιού «Βρες τον δολοφόνο». Ο κύριος ύποπτος είναι ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, με μια ποικιλία όπλων – και έναν πόλεμο. Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που επανεκλέγονται είναι απίθανο να κατηγορήσουν δημοσίως τον Τραμπ. Αυτό έχει το τίμημά του. Και ο Τραμπ δεν πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη. Όμως οι αποχωρούντες βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα επιτεθούν στον Τραμπ ή στην ομάδα του, και ο Τραμπ να ανταποδώσει τα πυρά στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας, τους οποίους δεν διστάζει ποτέ να κατακρίνει.

Πρόβλημα η ακρίβεια

Η ειρωνεία των δεύτερων ενδιάμεσων εκλογών του Τραμπ είναι ότι, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εσωτερικά αποδεχτεί την ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ μπορεί ακόμα να διεκδικήσει με αξιοπιστία τη νίκη αν διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. «Είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός παίρνει όλη τη δόξα αν κερδίσουμε. Αυτός παίρνει όλη την ευθύνη αν χάσουμε», δήλωσε ένας στρατηγικός σύμβουλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Axios.

Από την Αλάσκα μέχρι το Μέιν, η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν και η επακόλουθη αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό βάρος για τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία. «Δεν είναι οι δασμοί… είναι ο πόλεμος, είναι οι τιμές της βενζίνης, είναι το πετρέλαιο», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας Κεν Πάξτον σε μια κλειστή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τον Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε το Axios τον περασμένο μήνα.

Πάντως, οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα οικονομικής προσιτότητας των Ρεπουμπλικάνων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος και αβεβαιότητα σχετικά με τις εξαγωγικές αγορές. «Πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον δασμολογικό πόλεμο τώρα», δήλωσε ο πρώην βουλευτής Μάικ Ρότζερς, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για τη Γερουσία, σε προεκλογικό σποτ τον Οκτώβριο, διαφωνώντας με τον Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που επέβαλε στον Καναδά.

Αδύναμοι υποψήφιοι

Από την άλλη, οι υποψήφιοι που ο Τραμπ στηρίζει δέχονται επίσης κριτική, όπως αναφέρουν στρατηγικοί αναλυτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Axios. Ο Πάξτον στο Τέξας και η γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα έχουν αναγκάσει τους Ρεπουμπλικάνους να δαπανήσουν τεράστια ποσά για να υπερασπιστούν εκλογικές αναμετρήσεις που θα έπρεπε να ήταν ευκολότερες — και στις οποίες το κόμμα είχε άλλες επιλογές.

Επίσης, οι γερουσιαστές Ρότζερ Μάρσαλ (Ρεπουμπλικανός από το Κάνσας) και Σίντι Χάιντ-Σμιθ (Ρεπουμπλικανή από το Μισισιπή) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «αλαζονεία» και «τεμπελιά» από Ρεπουμπλικάνους που είναι απογοητευμένοι επειδή οι έδρες τους, που κάποτε θεωρούνταν ασφαλείς, έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης της τελευταίας στιγμής — ακριβώς η αυτοϊκανοποίηση για την οποία είχε προειδοποιήσει ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γερουσιαστικών Υποψηφίων (NRSC) Τιμ Σκοτ.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του κυβερνήτη στην Αϊόβα, το Μίσιγκαν και το Οχάιο, οι οποίοι δεν αποδίδουν καλά, απειλούν να τραβήξουν προς τα κάτω τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία. Ο Βιβέκ Ραμασουάμι, για παράδειγμα, είδε τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις να καταρρέουν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Ρεπουμπλικανοί δεν κατάφεραν να πείσουν τον κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, να θέσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία, ενώ στο Νιου Χάμσαϊρ αρκέστηκαν στη δεύτερη επιλογή τους, τον Σουνουνού – τον πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνουνού – αντί για τον αδελφό του, τον πρώην κυβερνήτη Κρις Σουνουνού.

Η πολιτική μηχανή του Τραμπ συγκέντρωσε ένα τεράστιο ταμείο, αλλά ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι παραπονούνται ότι τα χρήματα έφτασαν πολύ αργά για να σώσουν τους ευάλωτους υποψηφίους. Το αυξημένο ενδιαφέρον του Τραμπ στα κατασκευαστικά έργα στην Ουάσινγκτον, στο Κέντρο Κένεντι, στην πλάτη του γερουσιαστή Τζον Χάστεντ (Ρεπουμπλικανός από το Οχάιο) και στον νόμο SAVE έχει απογοητεύσει τους Ρεπουμπλικάνους που αναζητούν απεγνωσμένα ένα τελικό μήνυμα επικεντρωμένο στην οικονομία. «Η συνέντευξη Τύπου στο Reflecting Pool ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τελικό μήνυμα», δήλωσε ένας άλλος στρατηγικός σύμβουλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αναφερόμενος στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ τη Δευτέρα.

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