Η διπλή στήριξη Βενιζέλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα νεύρα του ΠΑΣΟΚ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με δύο διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπερασπίστηκε την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκαλώντας, έπειτα από αρκετό καιρό νηνεμίας, την αντίδραση σε υψηλούς τόνους του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής» και η συνέντευξή του στο MegaNews Radio 104.6 διαμορφώνουν ένα σαφές μήνυμα που έχει παραλήπτη και το ΠΑΣΟΚ: Η αναγνώριση μιας σημαντικής εθνικής παρέμβασης δεν μπορεί να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα του πρωθυπουργού που την πραγματοποιεί.

Οι δύο παρεμβάσεις Βενιζέλου και η αιχμή Ανδρουλάκη

Η πρώτη τοποθέτηση ήρθε μέσα από το άρθρο «Η προεκλογική δοκιμασία της εθνικής στρατηγικής». Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγραψε ότι ο πρωθυπουργός «παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και χαρακτήρισε την παρέμβασή του «αναμφίβολα σημαντική». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για εθνική παρέμβαση σε ανοιχτή συζήτηση και όχι για ελληνική προσφυγή με αίτημα την έκδοση ψηφίσματος. Η θετική αξιολόγηση, συνεπώς, συνοδευόταν εξαρχής από συγκεκριμένα όρια ως προς το διπλωματικό της περιεχόμενο.

Η δεύτερη παρέμβαση ήταν ακόμη πιο κατηγορηματική. Μιλώντας στον Γιώργο Παπαχρήστο και τη Ράνια Τζίμα, ο κ. Βενιζέλος επέμεινε στη θέση του, απαντώντας στην ερώτηση εάν αποφάσισε να υποστηρίξει τον Μητσοτάκη. «Όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ, και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα», τόνισε. Και πρόσθεσε, αναφερόμενος στον δημοκρατικά νομιμοποιημένο Έλληνα πρωθυπουργό: «Είναι δική μου υποχρέωση να τον υποστηρίξω. Και θα τον υποστηρίξω».

Η διατύπωση δεν άφηνε περιθώριο αμφιβολίας για τη στάση του απέναντι στη συγκεκριμένη παρουσία του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι έγινε «μια πλήρης παρουσίαση», εξηγώντας πως την ίδια υποστήριξη θα παρείχε σε οποιονδήποτε Έλληνα εκπρόσωπο υπερασπιζόταν τις εθνικές θέσεις. Έθεσε, επομένως, τη στήριξή του σε θεσμική βάση.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, αμφισβήτησε ευθέως την αποτίμηση της παρέμβασης ως επιτυχίας. «Διαβάζω για επιτυχία του πρωθυπουργού. Το καθήκον του έκανε. Η επιτυχία κρίνεται από τα αποτελέσματα», ανέφερε. Η φράση του ήταν σαφής αιχμή προς τις θετικές επισημάνσεις Βενιζέλου και μια επίθεση στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έπειτα από πολύ καιρό.

Και εδώ εντοπίζεται η πολιτική απόσταση ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις. Ο Βενιζέλος αναγνωρίζει τη σημασία και την πληρότητα της εθνικής παρέμβασης. Ο Ανδρουλάκης μεταφέρει το κριτήριο αξιολόγησης στα αποτελέσματα των κυβερνητικών χειρισμών, αρνούμενος να προσμετρήσει την ομιλία ως επιτυχία. Η διαφοροποίηση είναι δημόσια και σαφής.

Η Λιβύη, τα «ήρεμα νερά» και οι επιφυλάξεις για τη στρατηγική

Ο Ανδρουλάκης στήριξε την κριτική του κυρίως στις εξελίξεις στη Λιβύη, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Υποστήριξε ότι η ανατολική Λιβύη προχώρησε στην υπογραφή του μνημονίου παρά τις προηγούμενες ελληνικές επαφές με τον Χαλίφα Χαφτάρ. Η αναφορά του ότι ο Χαφτάρ «αλώνιζε στην Ελλάδα» επί επτά χρόνια συμπύκνωσε την κατηγορία του για την απόσταση ανάμεσα στις διπλωματικές επαφές και στην προστασία των ελληνικών συμφερόντων.

Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για ένα νέο πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων, με αναφορά στο Ελσίνκι του 1999. Ζήτησε η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης να συνδεθεί με συγκεκριμένες τουρκικές υποχρεώσεις και αυτοματοποιημένες ευρωπαϊκές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Με αυτή την πρόταση περιέγραψε την ευρωπαϊκή διάσταση που θεωρεί αναγκαία για την αντιμετώπιση της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, ο Βενιζέλος αναγνώρισε τη σημασία της αμυντικής θωράκισης, της συνεργασίας με τη Γαλλία και της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Προειδοποίησε, όμως, ότι καμία συμμαχική χώρα δεν μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό της Ελλάδας την επίλυση των εκκρεμοτήτων της. Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στην απουσία καλλιέργειας συναίνεσης, επισημαίνοντας ότι δεν ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συνδράμει. Η στήριξη στον ΟΗΕ συνυπάρχει, επομένως, με ουσιαστικές επιφυλάξεις για τη στρατηγική και τους πολιτικούς χειρισμούς.

Τα «νεύρα» στο ΠΑΣΟΚ αποτυπώνονται πρωτίστως στη διαφορετική γλώσσα με την οποία αξιολογείται η ίδια πρωθυπουργική παρέμβαση. «Αναμφίβολα σημαντική» για τον Βενιζέλο, εκπλήρωση καθήκοντος για τον Ανδρουλάκη. Ο πρώην πρόεδρος επιμένει ότι η προεκλογική αντιπαράθεση δεν πρέπει να καθορίζει την εθνική στρατηγική. Ο σημερινός πρόεδρος απαιτεί μετρήσιμα αποτελέσματα πριν αναγνωρίσει επιτυχίες.

Αυτή η διαφορά παράγει ήδη πολιτική ένταση και, χωρίς αμφιβολία, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέχεια με τη σημερινή του συνέντευξη. Άλλωστε, έπειτα από αρκετό καιρό κατά τον οποίο δεχόταν επικριτικές τοποθετήσεις από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εισπράττει τη στήριξη του κ. Βενιζέλου σε μια κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Η κυβερνητική απαξίωση του ΕΣΥ φαίνεται από το ότι έχει τον Γεωργιάδη 3 χρόνια υπουργό Υγείας – Δεσμεύσεις για γιατρούς και νοσηλευτές

Ανδρουλάκης σε άλλη γραμμή από Βενιζέλο: «Ο Μητσοτάκης έκανε απλά το καθήκον του στον ΟΗΕ, η επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα»

ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά