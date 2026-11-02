ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νέα ονόματα που θα μπουν στη μάχη των εκλογών με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, στο πλαίσιο της προσέγγισης στελεχών που προέρχονται τόσο από τον χώρο του Κέντρου, όσο και από την ευρύτερη κεντροαριστερά.
Στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής ανακοινώθηκαν τα ονόματα 21 στελεχών που δηλώνουν την παρουσία τους στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ.
Διαβάστε επίσης:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη
ALCO: Απογοήτευση και οργή νιώθουν οι πολίτες – Τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη δίνει το 23%, ντέρμπι ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη 2η θέση
Μαρινάκης για Τσίπρα: «Το πολιτικό θράσος του ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.