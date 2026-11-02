ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά

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Νέα ονόματα που θα μπουν στη μάχη των εκλογών με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, στο πλαίσιο της προσέγγισης στελεχών που προέρχονται τόσο από τον χώρο του Κέντρου, όσο και από την ευρύτερη κεντροαριστερά.

Στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής ανακοινώθηκαν τα ονόματα 21 στελεχών που δηλώνουν την παρουσία τους στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά τα ονόματα των στελεχών

Αντωνούδης Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός

Αυδή Καλλιρρόη, Κοινωνιολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γκεσούλης Γιώργος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεληπάλλα Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καποδίστριας Αλέξανδρος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, στέλεχος Αυτοδιοίκησης

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης, Διαφημιστής

Καφύρας Χαράλαμπος, Γεωπόνος, πρ. Νομάρχης Ηλείας

Κεσίσογλου Βασίλης, Σκηνοθέτης

Κόντζογλου Κώστας, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Κουτσιαύτης Δημήτρης, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων

Λάμπου Αικατερίνη, Δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Θέρμου

Μητσάνης Γιώργος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπ. Οικονομικών

Μπακόπουλος Δημοσθένης, Δικηγόρος, Λέκτορας Σχ. Ικάρων

Μπάρλας Κώστας, Γιατρός, πρ. Δήμαρχος Μακρυνείας

Παπατόλιας Απόστολος, Αν. καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, πρ. Νομάρχης Μαγνησίας

Σώκος Θύμιος, Νομικός, πρ. Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, πρ. Δήμαρχος Αγρινίου

Ταξίδης Γιάννης, Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Φαράντος Γιώργος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φενέκος Στέλιος, Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», αντιναύαρχος ε.α.

Φωτιάδης Νικόλαος, Επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Πιερίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης

Χρήστου Γιώργος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος «ΕΜΠΡΟΣ»

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