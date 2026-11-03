Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης η σύντροφος του Φιρινίδη κι άλλοι τρεις για την αμαρτωλή ΜΚΟ (video)

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Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μαζί με άλλους τρεις εκ των έξι συνολικά συλληφθέντων για την υπόθεση.

Η 35χρονη σύντροφός του, Βασιλική Μανισιώτη, βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή μαζί με τον αδελφό της και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων. Αύριο, αναμένεται να καταθέσει ο Φιρινίδης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων, με ταξίδια, χλιδές και παράνομο στοιχηματισμό σε στημένα παιχνίδια.

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