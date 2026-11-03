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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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03.11.2026 11:10

Θλίψη στο Ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης Χέσους ντε Μιγκέλ Αλμέιδα – Είχε συγκρουστεί με τερματοφύλακα

03.11.2026 11:10
almeida

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Τραγική κατάληξη και θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθώς όπως έγινε γνωστό, ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (3/11).

Ο Αλμέιδα είχε μία σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, το Σαββατοκύριακο όταν και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Δείτε το βίντεο σοκ:

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη. Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

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