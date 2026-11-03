Θλίψη στο Ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης Χέσους ντε Μιγκέλ Αλμέιδα – Είχε συγκρουστεί με τερματοφύλακα

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Τραγική κατάληξη και θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθώς όπως έγινε γνωστό, ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (3/11).

Ο Αλμέιδα είχε μία σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, το Σαββατοκύριακο όταν και υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Δείτε το βίντεο σοκ:

⚠️ A deeply worrying moment during Tenerife vs Andorra. In the 98th minute, Jesus de Miguel was involved in a serious collision with Owono and remained down on the pitch, prompting an immediate stoppage as medical staff rushed to provide assistance. Reports indicate he suffered a cardiac arrest and is currently receiving intensive care. Our thoughts are with Jesus and his loved ones. Wishing him strength and a full recovery. 🙏❤️ https://t.co/dZb9GJAsaL — The Final Whistle (@Rufus_45) November 2, 2026

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη. Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP November 3, 2026

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