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02.11.2026 12:37

Γιαννάκης για Βasketgate: «Αισθάνθηκα αδύναμος» – Απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει πρόεδρος της ΕΟΚ (video)

02.11.2026 12:37
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«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές για τη διοίκηση της ΕΟΚ, εάν μου ζητήσουν τη συμβουλή μου όμως θα είμαι εκεί» δήλωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης λίγο μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ.

«Είχα τυπικές σχέσεις με τον κ. Λιόλιο, αισθάνθηκα αδύναμος, πιστεύω στη Δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά από την Ευελπίδων αφού κατέθεσε για την υπόθεση αφού κι ο ίδιος υπήρξε «θύμα» των κατηγορούμενων διαιτητών σε αγώνα που ήταν στον πάγκο του Άρη το 2018, όταν ο Πηλοϊδης τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές χωρίς λόγο.

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