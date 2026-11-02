Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι 9 πολιτείες-κλειδιά που μπορεί να κρίνουν τον έλεγχο της Γερουσίας

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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου, αναμένεται να καθορίσουν τις πολιτικές ισορροπίες στη Γερουσία, με τους Δημοκρατικούς να χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες από τους Ρεπουμπλικάνους για να ανακτήσουν τον έλεγχό της.

Συνολικά, στις κάλπες κρίνονται 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, μόλις εννέα πολιτείες θεωρούνται πραγματικά αμφίρροπες και ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Βόρεια Καρολίνα: Προβάδισμα των Δημοκρατικών με τον Ρόι Κούπερ

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν αυξημένες πιθανότητες να κερδίσουν την έδρα στη Βόρεια Καρολίνα, μετά την απόφαση του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τομ Τίλις να αποσυρθεί.

Ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, Ρόι Κούπερ, διατηρεί σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου Μάικλ Γουάτλεϊ, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ και μέχρι πρόσφατα προέδρου της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο Κούπερ διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα μεταξύ των ψηφοφόρων, έχοντας κερδίσει τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις για τη θέση του γενικού εισαγγελέα και δύο για το αξίωμα του κυβερνήτη, το 2016 και το 2020. Μάλιστα, εξελέγη κυβερνήτης και τις δύο χρονιές, παρότι ο Τραμπ επικράτησε στη Βόρεια Καρολίνα στις αντίστοιχες προεδρικές εκλογές.

Από την πλευρά του, ο Γουάτλεϊ έχει πολυετή πολιτική εμπειρία, χωρίς όμως να έχει διεκδικήσει μέχρι σήμερα αιρετό αξίωμα. Οι στενές σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο ενδέχεται να αποτελέσουν μειονέκτημα, καθώς η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Μίσιγκαν: Σκληρή αναμέτρηση και εσωκομματικές εντάσεις

Στο Μίσιγκαν, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να διατηρήσουν την έδρα του αποχωρούντος γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς. Μια ενδεχόμενη ήττα θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Ο υποψήφιός τους, Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, εκπρόσωπος της προοδευτικής πτέρυγας, αντιμετωπίζει σοβαρές επιφυλάξεις στην προσπάθειά του να εδραιώσει την υποστήριξή του.

Ο ελ Σαγιέντ επικράτησε οριακά της κεντρώας βουλευτή Χάλεϊ Στίβενς σε μια ιδιαίτερα σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση.

Η κριτική του απέναντι στο Ισραήλ και η σύνδεσή του με τον αριστερό δημιουργό περιεχομένου Χασάν Πάικερ ενίσχυσαν τη συσπείρωση της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, αλλά απομάκρυναν πολλούς Μαύρους και Εβραίους ψηφοφόρους της πολιτείας.

Την Κυριακή, μάλιστα, η Στίβενς ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πιο αριστερές θέσεις του ελ Σαγιέντ ενδέχεται να στρέψουν ανεξάρτητους ψηφοφόρους προς τον Ρότζερς.

Τέξας: Απρόσμενη μάχη σε προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Το Τέξας, πολιτεία που παραδοσιακά αποτελεί προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, έχει μετατραπεί φέτος σε ένα από τα απρόσμενα πεδία εκλογικής αντιπαράθεσης.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο, πολιτειακό βουλευτή και πρώην σπουδαστή ιερατικής σχολής, και τον Ρεπουμπλικάνο Κεν Πάξτον, γενικό εισαγγελέα του Τέξας.

Ο Πάξτον κατάφερε, με την υποστήριξη του Τραμπ, να εκτοπίσει τον εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, έπειτα από μια διχαστική εσωκομματική αναμέτρηση.

Η επικράτησή του ήρθε παρά τους ισχυρισμούς περί συζυγικής απιστίας, οι οποίοι το 2023 παραλίγο να τον οδηγήσουν στην αποχώρηση από το αξίωμά του.

Έκτοτε, ο Πάξτον αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία, με αποτέλεσμα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αναγκαστεί να διαθέσει πόρους για να προστατεύσει μια έδρα που υπό διαφορετικές συνθήκες θα θεωρούνταν «ασφαλής».

Ο Ταλαρίκο, από την άλλη, προσπαθεί να προσελκύσει ανεξάρτητους ψηφοφόρους και δυσαρεστημένους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, παλαιότερες τοποθετήσεις του για την ταυτότητα φύλου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την υποψηφιότητά του.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εκλογική μάχη στο Τέξας παραμένει απολύτως αμφίρροπη.

Αλάσκα: Δύο υποψήφιοι με το ίδιο όνομα απέναντι στη Μέρι Πελτόλα

Μια ασυνήθιστη εκλογική συνθήκη αντιμετωπίζει στην Αλάσκα ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν.

Απέναντί του βρίσκεται η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα, η οποία είχε κερδίσει τη μοναδική έδρα της πολιτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, στην αναμέτρηση συμμετέχει ως ανεξάρτητος ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο Νταν Τζ. Σάλιβαν, που έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να εμποδίσει την επικύρωση ενδεχόμενης ήττας του Ρεπουμπλικάνου Σάλιβαν, εφόσον οι ψήφοι που θα συγκέντρωνε ο συνονόματος αντίπαλός του μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, την Κυριακή, δικαστής απέρριψε την προσφυγή.

Άιοβα: Οι δασμοί Τραμπ και το αυξημένο κόστος καυσίμων στο επίκεντρο

Ύστερα από μία δεκαετία κυριαρχίας των Ρεπουμπλικάνων, η Άιοβα αναμένεται να αποτελέσει πεδίο σκληρής εκλογικής αναμέτρησης.

Η πολιτεία, μεγάλο μέρος του πληθυσμού της οποίας εξαρτάται οικονομικά από τη γεωργία, αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Η Ρεπουμπλικανή Άσλι Χίνσον διεκδικεί την έδρα που αφήνει κενή η αποχωρούσα γερουσιαστής Τζόνι Ερνστ.

Αντίπαλός της είναι ο Δημοκρατικός Τζος Τάρεκ, πρώην καλαθοσφαιριστής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος προβάλλει ως βασικό στοιχείο της πολιτικής του τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια αναμέτρηση στήθος με στήθος, με την Άιοβα να θεωρείται πιθανώς μία από τις πιο αμφίρροπες πολιτείες των φετινών εκλογών.

Μέιν: Ο Τρόι Τζάκσον απειλεί την επανεκλογή της Σούζαν Κόλινς

Στο Μέιν, οι Δημοκρατικοί χρειάστηκε να αναζητήσουν νέο υποψήφιο τον Ιούλιο, μετά την αποχώρηση του Γκράχαμ Πλάτνερ.

Ο Πλάτνερ, προοδευτικός καλλιεργητής στρειδιών και νεοεισερχόμενος στην πολιτική, απέσυρε την υποψηφιότητά του έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες αρνήθηκε.

Το Δημοκρατικό Κόμμα συσπειρώθηκε γρήγορα γύρω από τον Τρόι Τζάκσον, πρώην υλοτόμο και πολιτειακό βουλευτή, ο οποίος συμμερίζεται τις προοδευτικές πολιτικές θέσεις του Πλάτνερ.

Ο 58χρονος Τζάκσον διεκδικεί την έδρα από την απερχόμενη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς, γνωστή για τη μετριοπαθή στάση της και τις συχνές διαφοροποιήσεις της από την επίσημη γραμμή του κόμματός της.

Η Κόλινς εξελέγη για πρώτη φορά το 1996 και έκτοτε επανεκλέγεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, παρότι το Μέιν στηρίζει σταθερά τους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, πάντως, εμφανίζουν τον Τζάκσον να προηγείται κατά τρεις έως τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Τζόρτζια: Ο Τζον Όσοφ διατηρεί προβάδισμα έναντι του Μάικ Κόλινς

Στην Τζόρτζια, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Μάικ Κόλινς, έναν συντηρητικό πολιτικό που έχει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πολιτεία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εκλογικά πεδία αντιπαράθεσης των τελευταίων ετών.

Ο Τραμπ επικράτησε οριακά στην Τζόρτζια στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ ο 39χρονος Όσοφ είχε κερδίσει επίσης με μικρή διαφορά τη δική του αναμέτρηση το 2021.

Αναλυτές συγκαταλέγουν τον Όσοφ μεταξύ των πιθανών διεκδικητών του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Κόλινς έχει διαμορφώσει μια ακραία δημόσια εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατά καιρούς έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Το 2024 δέχθηκε επικρίσεις όταν ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει εντολή για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εξάλλου, βρίσκεται υπό αυξημένη scrutiny λόγω ρατσιστικών αναρτήσεων πρώην συνεργάτη του, τις οποίες η προεκλογική του ομάδα έχει αποκηρύξει.

Παρά την έντονη αντιπαράθεση, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Όσοφ μπροστά από τον Κόλινς, ενώ ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής έχει το προβάδισμα.

Οχάιο: Ο Σέροντ Μπράουν διεκδικεί την επιστροφή του στη Γερουσία

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επιχειρεί να επιστρέψει στη Γερουσία, προσδοκώντας ότι οι ψηφοφόροι θα αναγνωρίσουν τα οικονομικά επιτεύγματα της προηγούμενης θητείας του.

Ο Μπράουν εξελέγη για πρώτη φορά το 2016, αλλά ηττήθηκε το 2024 από τον Ρεπουμπλικάνο Μπέρνι Μορένο, σε μια χρονιά κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Αυτή τη φορά αντιμετωπίζει τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζον Χάστεντ.

Ο Χάστεντ διορίστηκε στη θέση το 2025, μετά την παραίτηση του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι το Οχάιο ψηφίζει σταθερά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων την τελευταία δεκαετία, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν στον Μπράουν προβάδισμα τριών έως τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Οι αναλυτές, ωστόσο, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν αμφίρροπη την αναμέτρηση.

Ο νικητής θα αναλάβει το υπόλοιπο της θητείας του Βανς στη Γερουσία, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029.

Νιου Χάμσαϊρ: Φαβορί ο Κρις Πάπας απέναντι στον Τζον Σουνούνου

Στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας αναμετράται με τον Ρεπουμπλικάνο Τζον Σουνούνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009.

Ο 46χρονος Πάπας θεωρείται φαβορί για την επικράτηση.

Εφόσον επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις, θα γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

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