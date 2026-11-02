Γερμανία: Πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ ετοιμάζει η κυβέρνηση 

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Μέγιστη τιμή για τη βενζίνη και το ντίζελ – υπό αυστηρές προϋποθέσεις – προτείνει το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας, με στόχο την προστασία των καταναλωτών από ιδιαίτερα απότομες αυξήσεις των τιμών στα πρατήρια.

Οι παραβάτες απειλούνται με πρόστιμα ακόμη και ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt και το περιοδικό Focus, από τον Ιανουάριο του 2027 η κυβέρνηση θα μπορεί να επιβάλει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις: το ανώτατο όριο θα τίθεται σε ισχύ μόνο έπειτα από τρεις εβδομάδες σημαντικών αυξήσεων των τιμών, ενώ η αύξηση των τιμών στη Γερμανία θα συγκρίνεται με τη μέση εξέλιξη στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφόσον η αύξηση των τιμών στη Γερμανία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε μία από τις τρεις εβδομάδες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορεί να ορίσει μέγιστες τιμές.

Ο υπολογισμός τους θα βασίζεται στις μέσες τιμές καταναλωτή, εξαιρουμένων των φόρων και των δασμών, όπως δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο «Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου» και η ανάλυση θα ξεκινήσει με τα δεδομένα για τη δεύτερη πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα του 2027.

Οι διακυμάνσεις των τιμών κατά την αλλαγή του έτους, δεν θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό, διευκρινίζεται. Εφόσον δεν υπάρχει ανώτατο όριο τιμών, η Μονάδα Διαφάνειας στην Αγορά των Καυσίμων θα εξετάζει κάθε εβδομάδα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Στο προσχέδιο του νόμου που διέρρευσε, δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ανώτατη τιμή σε λεπτά ανά λίτρο, ενώ τονίζεται ότι η τιμή θα πρέπει να υπολογίζεται με αντικειμενική και διαφανή μέθοδο, η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα που ενημερώνονται συνεχώς. Μεταξύ των παραμέτρων που μπορούν να ληφθούν υπ’όψιν αναφέρονται οι εθνικές και οι διεθνείς τιμές, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος μεταφοράς, τα εύλογα περιθώρια εμπορίας και διανομής, καθώς και οι φόροι και άλλα κόστη που επιβάλλονται από την κυβέρνηση. Σε περίπτωση εξαιρετικά απότομων βραχυπρόθεσμων αυξήσεων των τιμών, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή μια διαφανώς υπολογισμένη επιβάρυνση στη μέγιστη τιμή.

Ο κανονισμός θα μπορεί, με βάση το προσχέδιο νόμου, να εφαρμοστεί είτε μόνο σε συγκεκριμένους τύπους καυσίμων είτε σε μεμονωμένες περιοχές, ακόμη και πρατήρια. Θα ήταν μάλιστα πιθανό να εξαιρεθούν τα πρατήρια βενζίνης που βρίσκονται στους αυτοκινητοδρόμους, σε νησιά ή τα πρατήρια προμήθειας καυσίμων σε σκάφη. Επιπλέον, τα κρατίδια θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν το δικό τους πλαφόν, καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε προμήθειες και κόστος μεταφοράς.

Ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αναδεικνύεται η ασφάλεια του εφοδιασμού και υπογραμμίζεται ότι οι μέγιστες τιμές δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ελλείψεις, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να τηρείται και η αρχή της ισότητας των εισαγωγών και οι εισαγωγές καυσίμων να παραμένουν οικονομικά βιώσιμες. Η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής του πλαφόν δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες και η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει την αναστολή του, εάν διαπιστώσει κίνδυνο για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Για την εφαρμογή των μέτρων προβλέπεται αυστηρός έλεγχος, αλλά και υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες: Για τους φορείς εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων που παραβιάζουν οι ίδιοι το πλαφόν το πρόστιμο μπορεί να φθάσει έως και τις 100.000 ευρώ, για τις εταιρίες που καθορίζουν τιμές σε περισσότερα πρατήρια έως και 500.000 και για πετρελαϊκές εταιρίες έως και 5 εκατομμύρια ευρώ.

Από την 1η Οκτωβρίου και μετά τη νέα άνοδο των τιμών καυσίμων, στη Γερμανία εφαρμόζεται έκπτωση κατά σχεδόν 17 σεντς/λίτρο, το μέτρο ωστόσο αναμένεται να ανασταλεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.

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