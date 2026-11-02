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02.11.2026 15:38

Υποχρεωτική παύση εξωτερικών εργασιών και delivery λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – Πρόστιμο 2.000€ ανά εργαζόμενο

02.11.2026 15:38
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Σε ισχύ τίθενται εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα 2/11, αυστηρά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά σε υποχρεωτική απαγόρευση εξωτερικών εργασιών σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ παράλληλα απευθύνει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία και διευκολύνσεις στα ωράρια.

Υποχρεωτική παύση εργασιών

Για σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, από τις 14:30 έως τις 18:00, καθίσταται υποχρεωτική η διακοπή κάθε χειρωνακτικής εργασίας σε εξωτερικούς χώρους στις εξής περιοχές:

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
  • Στην Κέρκυρα
  • Στις παράκτιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου

Ποιους κλάδους αφορά

Η απαγόρευση καλύπτει τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων (delivery) με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η ρύθμιση ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Πού δεν ισχύει

Εξαιρούνται οι κρίσιμες κοινωνικές υποδομές (υγεία, μεταφορές, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές), υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι εργοδότες παρέχουν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

Βαριά πρόστιμα

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύσταση για Τηλεργασία

Για τις περιοχές που αναμένεται να δοκιμαστούν από την κακοκαιρία, το υπουργείο απευθύνει ισχυρή σύσταση στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εφαρμόσουν το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία), όπου αυτό είναι οργανωτικά εφικτό.

Ελευθερία στα ωράρια προσέλευσης

Για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων, οι εργοδότες στις πληττόμενες περιοχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας (ώρες προσέλευσης και αποχώρησης).

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