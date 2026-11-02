«Φώναζαν “δεν θέλουμε να πεθάνουμε”» – Νέος γύρος καταθέσεων στη δίκη για τα Τέμπη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με την κατάθεση της Καλλιόπης Καλαϊτζίδου, επιβάτιδα στο δεύτερο βαγόνι του Intercity, και επιζήσασα της σύγκρουσης, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ήταν ένα χαρούμενο βαγόνι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Θυμάμαι να αιωρούμαι και μια ξαφνική λάμψη. Όταν άνοιξα τα μάτια, το πόδι μου ήταν εγκλωβισμένο στην πόρτα του κουπέ. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η θερμοκρασία αυξάνονταν» κατέθεσε η κα Καλαϊτζίδου και σε ερώτηση της προέδρου για τα άλλα άτομα στο κουπέ απάντησε πως άκουγε να φωνάζουν: “δεν θέλω να πεθάνω, θα πεθάνουμε».

«Άκουγα “φωτιά, φωτιά” και αυτό με κινητοποίησε να σηκωθώ όρθια» κατέθεσε στη συνέχεια η μάρτυρας προσθέτοντας πως με την βοήθεια άλλων επιβατών κατάφερε να βγει από το βαγόνι και να φτάσει πάνω στον δρόμο. «Είμαι εδώ για αυτά τα παιδιά. Για να ακουστούν όλες οι φωνές» ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της. Νωρίτερα κατέθεσε άλλος ένας επιβάτης του δεύτερου βαγονιού. Ο Άγγελος Φανουράκης ο οποίος δεν κλήθηκε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο για τη στιγμή της σύγκρουσης: «Βλέπω μια δυνατή λάμψη και ακούω δυνατό θόρυβο από λαμαρίνες να τρίβονται. Πετάγομαι και βάζω ενστικτωδώς τα χέρια μου μπροστά. Κάναμε κωλοτούμπες μέσα στο βαγόνι. Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα».

Για τις στιγμές μετά την σύγκρουση και την προσπάθεια να βγουν από το βαγόνι την στιγμή που υπήρχε ήδη εστία φωτιάς, κατέθεσε: «Ακούω πως αν δεν κατέβουμε από εκεί θα καούμε. Πιάσαμε το παράθυρο να κατέβουμε». Να σημειωθεί πως ο κ. Φανουράκης είχε μαζί του στο δικαστήριο τη βαλίτσα που κουβαλούσε εκείνη την μέρα και ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, υπέβαλε προφορικό αίτημα στο δικαστήριο να εξεταστεί η βαλίτσα όπως και τα παπούτσια που φόραγε εκείνη την ημέρα και κράτησε στη συνέχεια ο κ. Φανουράκης.

Σήμερα εκτός από τους επιζώντες κατέθεσαν επίσης και συγγενείς των θυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι πρώτος κατέθεσε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου και στη συνέχεια συγγενείς του Ιωάννη Βουτσινά και ο σύζυγος της εργαζόμενης εκείνο το βράδυ στο Intercity, Μαρίας Μίαρη. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη (3/11).

Διαβάστε επίσης

Δίκη για Τέμπη: Συγκάλυψη και αλλοίωση του χώρου κατήγγειλε ο αδελφός του Βάιου Βλάχου – «Όταν φτάσαμε όλα είχαν γίνει λαμπίκο»

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Κατσαφάδου: Οι επαφές με την Παιδική Χαρά και πώς τελικά δεν έπεσε θύμα της εγκληματικής οργάνωσης