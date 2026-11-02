Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό, η παράδοση οδικών δικτύων και ο νέος κόμβος της Μεταμόρφωσης εντός του 2026 στο 9ο Athens Investment Forum

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Το πρόγραμμα έργων υποδομής, η συμβολή τους στην οικονομία και την απασχόληση, οι επενδυτικές προοπτικές και ποικίλες προκλήσεις όπως, το υψηλό κόστος εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, για την υλοποίηση μεγάλων εθνικών έργων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενότητας Υποδομές και Κατασκευές με τίτλο «Κατασκευές σε νέο περιβάλλον κόστους: υλικά, πιστοποιήσεις, βιωσιμότητα και αποδόσεις» του 9ου Athens Investment Forum, που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions S.A. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Χρίστος Δήμας: Στο 2,12% του ΑΕΠ η συνεισφορά του κατασκευαστικού κλάδου το 2025 με περίπου 200.000 θέσεις απασχόλησης

Τη σημαντική συμβολή του κατασκευαστικού κλάδου στην ελληνική οικονομία ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025. Σύμφωνα με αυτά, ο κλάδος συνεισφέρει το 2,12% του ΑΕΠ, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία άνω των 5,2 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, αντιπροσωπεύοντας το 4,7% της συνολικής απασχόλησης.

Ο κ. Δήμας παρουσίασε το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιείται σε όλη τη χώρα, αναφερόμενος στους αυτοκινητοδρόμους Πάτρα–Πύργος και Ε65, καθώς και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. του τμήματος Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, ενώ προχωρούν οι εργασίες και στα υπόλοιπα τμήματα. Στον ΒΟΑΚ έχουν επίσης υλοποιηθεί παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 131 χλμ, χωρίς να έχουν καταγραφεί φέτος ατυχήματα στα σημεία όπου εφαρμόστηκαν τα συγκεκριμένα μέτρα.

Για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ανέφερε ότι η κατασκευή του έχει ξεπεράσει το 70%, με στόχο να είναι έτοιμο έως το τέλος του 2028. Παράλληλα, έχει υπογραφεί συμφωνία για τη δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών καινοτομίας, μέσω του οποίου νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητές θα μπορούν να αξιοποιούν πραγματικά δεδομένα του αεροδρομίου για την ανάπτυξη και τον έλεγχο νέων εφαρμογών.

«Στη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά έχει παραδοθεί, ενώ το Flyover βρίσκεται σε πρόοδο υλοποίησης περίπου 70%. Στην υπόλοιπη χώρα προχωρούν έργα όπως το Μπράλος–Άμφισσα, το Ιωάννινα–Κακαβιά και το Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη. Για την Αττική, η ολοκλήρωση του κόμβου Μεταμόρφωσης εντός του έτους, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, καθώς και στον σχεδιασμό της οδικής σύνδεσης Ελευσίνας–Οινοφύτων είναι εξαιρετικά σημαντική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών, στην κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και στην αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία Daniel. Για τις οδικές υποδομές σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν περίπου 1.000 σημεία, με την πρώτη ομάδα έργων να έχει ολοκληρωθεί.

«Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν αξιοποιηθεί περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος αποκατάστασης υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ».

Κλείνοντας, ο κ. Δήμας τόνισε ότι «η επένδυση στις υποδομές δημιουργεί τη βάση για την παραγωγική προοπτική της χώρας μας και την αντοχή της ελληνικής οικονομίας στις αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε».

Μιχάλης Κατρίνης για τον GSI: Πρέπει να ενεργοποιηθεί ρήτρα σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου

Ο Βουλευτής Ηλείας, Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, συνέδεσε την εθνική ανεξαρτησία με την αυτονομία και την αυτάρκεια στον αμυντικό τομέα. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI), ζήτησε έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου.

Ως προς το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο ίδιος είπε: «Η ελληνική εξωτερική πολιτική χρειάζεται πρωτοβουλίες και ενεργοποίηση των συμμαχιών της χώρας, με αποτελέσματα στο πεδίο».

Στην οικονομία, πρότεινε την παροχή επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων στη μεταποίηση, τη βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα, καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής Περιφέρειας και των συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων. Υποστήριξε ότι η αναπτυξιακή και παραγωγική στρατηγική πρέπει να χαράσσεται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα.

Κλείνοντας, παρουσίασε τη θέση του ΠΑΣΟΚ. «Είμαστε υπέρ μιας πολιτικής αλλαγής και ενός διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης, με στόχο τη διάχυση των αναπτυξιακών ευκαιριών σε περισσότερους πολίτες και την ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας».

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές των έργων υποδομής

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανέδειξαν τις ανάγκες για ολοκληρωμένο σχεδιασμό, χρηματοδότηση και ταχύτερη υλοποίηση των έργων, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης νερού και των σκουπιδιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, Αναστάσιος Αρανίτης, ζήτησε εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση νερού, καθώς και επιτάχυνση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Αντώνης Μιτζάλης, αναφέρθηκε στα 20 ενεργά εργοτάξια της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού και της έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών για τον περιορισμό της όχλησης των πολιτών, ενώ έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση του Flyover την άνοιξη του 2027.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και η σύνδεση των υποδομών, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τον ρόλο της ως ευρωπαϊκό κόμβο μεταφορών και logistics.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ της εταιρείας, με έμφαση στην αντικατάσταση αγωγών, την ενίσχυση της υδροδότησης και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.

Ο Πρόεδρος Ευρώπης της Hill International, Μανώλης Σιγάλας, ανέδειξε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, την αύξηση του κόστους και τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα την ελληνικής ανάπτυξης εφαρμογή Anzen για την ενίσχυση της ασφάλειας στα εργοτάξια, η οποία έχει προσελκύσει ενδιαφέρον για αξιοποίηση και σε αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Χρήστος Φαφούτης, αναφέρθηκε στις προοπτικές επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά και βορειοδυτικά της πόλης, καθώς και στην πορεία της Γραμμής 4 της Αθήνας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2032.