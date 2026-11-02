Αγγελική Ηλιάδη για τα ομόφυλα ζευγάρια: Σέβομαι όλες τις απόψεις, να σεβαστούν και τη δική μου ότι δεν πρέπει να θεωρούνται γονείς

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Σεβασμό στις προσωπικές της απόψεις ζήτησε η Αγγελική Ηλιάδη, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια, καθώς είχε εκφράσει τη θέση ότι μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και να θεωρηθούν γονείς.

Σε νεότερη παρέμβασή της, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τις διαφορετικές απόψεις και ζήτησε να ισχύει το ίδιο και για τις δικές της θέσεις. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι επιθυμεί την ευτυχία όλων των ανθρώπων.

«Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν σημαίνει αυτό, όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day».

Η Αγγελική Ηλιάδη γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει ήδη παραδώσει στον δικηγόρο της ορισμένα σχετικά βίντεο που έλαβε, ώστε να εξεταστούν οι ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει. «Υπήρξαν βιντεάκια που είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου. Πες για εμένα ό,τι θες, αλλά όταν πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου, θα αναλάβει ο νόμος και οι δικαστικές αίθουσες», τόνισε.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Σημειώνεται ότι η Αγγελική Ηλιάδη είχε εκφράσει δημόσια, μέσα από τα social media, προ μερικών εβδομάδων, τη διαφωνία της με το να γίνονται γονείς ομόφυλα ζευγάρια. Ειδικότερα, είχε επικαλεστεί τη δημιουργία του ανθρώπου από έναν άντρα και μία γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες δεν μπορούν αντίστοιχα να θεωρηθούν γονείς.

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει “δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;”. Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει, δεν σας αρέσει», είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη.

«Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος», είχε προσθέσει, μεταξύ άλλων.

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