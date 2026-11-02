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02.11.2026 18:49

Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Στο «στόχαστρο» του Φιρινίδη και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός – Η επικοινωνία με στέλεχος της ομάδας που αποκαλύπτει η δικογραφία

02.11.2026 18:49
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Νέα στοιχεία για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, εκμεταλλευόταν το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του κόσμου για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, συγκεντρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω δωρεών. Ωστόσο, χρησιμοποιούσε για προσωπικό του όφελος το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων, ενώ στις οικογένειες των παιδιών διατίθετο μόνο ένα μικρό μέρος τους.

Από τα συνολικά 4,5 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων, περίπου 3,5 εκατ. «εξαφανίστηκαν» στα χέρια του ίδιου και της συντρόφου του. Μάλιστα, οι δυο τους είχαν προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο, προκειμένου να διευκολύνουν τη δράση τους. Στη λίστα όσων εξαπατήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη περιλαμβάνονται και γνωστά πρόσωπα, όπως ο Σάκης Ρουβάς, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Φώτης Σπύρου, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και η Μαρία Σάκκαρη.

Η επαφή με στέλεχος του Παναθηναϊκού και η δωρεά για παιδί με σοβαρό πρόβλημα υγείας

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, στις 19 Αυγούστου 2026 ο Φιρινίδης επικοινώνησε με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κατά τη συνομιλία τους, το στέλεχος τον ενημέρωσε για την πρόθεση της ομάδας να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην οικογένεια ενός παιδιού με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ζητώντας παράλληλα διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι η δωρεά θα κατευθυνόταν στη συγκεκριμένη δράση.

Από την πλευρά του, ο Φιρινίδης προσδιόρισε σε 8.000 ευρώ το ποσό που απέμενε για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπήρχαν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ότι κάθε φορά βρισκόταν σε εξέλιξη μία και μόνο δράση, και ότι τα χρήματα κατατίθεντο στον λογαριασμό της «Παιδικής Χαράς», και όχι σε εκείνον της οικογένειας, καθώς, όπως εξήγησε, θα έπρεπε να είναι ερανικός λογαριασμός.

Πρόσθεσε, δε, ότι ακόμη και στην περίπτωση που συγκεντρωνόταν ποσό μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, το σύνολο των χρημάτων θα κατέληγε στην οικογένεια.

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