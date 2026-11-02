Σε «Red Code» τα Δωδεκάνησα – Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη Ρόδο (Photos/Video)

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Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» τίθεται η Δωδεκάνησος σήμερα, Δευτέρα 2, και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των δύο ημερών.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να τους εκθέσουν σε κίνδυνο, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για την εξέλιξη των φαινομένων.

Τεράστια καταστροφή στη Ρόδο από την κακοκαιρία

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του Αρχαγγέλου της Ρόδου, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα και πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Tουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά.

Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τα νερά να κατακλύζουν δρόμους και να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους.

Η κατάσταση, μάλιστα, παραμένει δύσκολη και κρίσιμη στο νησί καθώς λίγο μετά τις 11 εκδόθηκε νέο 112 με μήνυμα «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice November 2, 2026

Η βροχόπτωση στη Ρόδο συνεχίζεται με μικρότερη ένταση. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: rodiaki.gr

Πηγή: rodiaki.gr

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά. Τότε, ένας 62χρονος εργαζόμενος στην περιοχή έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, διασώθηκαν νωρίτερα από την Πυροσβεστική στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε σε ιρλανδική διάβαση στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου, εξαιτίας των ορμητικών νερών που είχαν φτάσει σχεδόν μέχρι τα παράθυρα του οχήματος.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ενημέρωση για το συμβάν περίπου στις 14:30, ενώ στο νησί βρισκόταν σε εξέλιξη η κακοκαιρία Agneta.

Στο όχημα βρίσκονταν τέσσερις επιβάτες: Ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί -μία γυναίκα, ένας άνδρας και ένα παιδί.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των εγκλωβισμένων, στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν αρχικά να σταθεροποιήσουν το αυτοκίνητο, παρά τα ορημτικά νερά, και στη συνέχεια να απομακρύνουν με ασφάλεια και τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα.

«Βιβλική καταστροφή»

Την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία στον Αρχάγγελο περιέγραψε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, Χρήστος Ίκουτας,μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται για «βιβλική καταστροφή», καθώς η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε υποδομές, οδικό δίκτυο, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ο κ. Ίκουτας έκανε λόγο για αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο, ενώ σε αρκετά σημεία οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστεί απροσπέλαστοι. Ειδικότερα, στην περιοχή κοντά στα κάγκελα του γεφυριού, η κυκλοφορία έχει διακοπεί, καθώς από τη μία πλευρά έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις με πέτρες να κατεβαίνουν από το βουνό και από την άλλη η ορμή του νερού έχει προκαλέσει τομή στο οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου απηύθυνε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από την Πυροσβεστική, χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις σε δύο με τρεις περιπτώσεις.

Κλειστά τα σχολεία σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις του δήμου εκδόθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κάλυμνος: Μεγάλος ογκόλιθος αποκολλήθηκε και προσέκρουσε σε γκαράζ

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.

«Αν δεν το σταματούσε το γκαράζ, από κάτω είναι συστάδα σπιτιών. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστροκούκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Από την κακοκαιρία, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων Σάμος, Λήμνος, Βόλος, Κίμωλος.

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