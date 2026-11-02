KC-390 Millennium: Το νέο μεταγωγικό αεροσκάφος που αποκτά η ελληνική Πολεμική Αεροπορία – Δένδιας: Για πρώτη φορά δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού

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Το KC-390 Millennium, της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer, που θα αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία έπειτα από την υπεγράφη της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας-Πορτογαλίας που υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, αποτελεί ένα σύγχρονο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος νέας γενιάς, σχεδιασμένο για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος επιχειρησιακών αναγκών.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δικινητήριο αεριωθούμενο αεροσκάφος, το οποίο συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, σημαντική μεταφορική ικανότητα και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και ναυτιλίας, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να αναδιαμορφώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αποστολής.

Βασικός ρόλος του KC-390 Millennium είναι η εκτέλεση τακτικών αερομεταφορών προσωπικού, υλικού και οχημάτων, ωστόσο οι δυνατότητές του δεν περιορίζονται στις συμβατικές μεταφορικές αποστολές.

Como parte de sua demonstração, o KC-390 Millennium visitou o Campo de Testes Vidsel, Suécia, onde realizou decolagens e pousos curtos com perfeição, demonstrando prontidão para operações dispersas em condições climáticas extremamente frias, 100% de sucesso. https://t.co/8XhgOlWM54 — Embraer (@embraer) March 30, 2026

Μέσω ειδικών συλλογών εξοπλισμού (mission kits), το αεροσκάφος μπορεί να προσαρμόζεται για την εκτέλεση εξειδικευμένων στρατιωτικών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το KC-390 έχει μήκος 35,2 μέτρα, εκπέτασμα πτερύγων 35,05 μέτρα και ύψος 11,84 μέτρα. Διαθέτει δύο κινητήρες IAE V2500-E5 turbofan, ενώ το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του ανέρχεται σε 26 τόνους. Η μέγιστη ταχύτητα πλεύσης φτάνει τους 470 κόμβους, το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος τα 36.000 πόδια και η μέγιστη εμβέλειά του υπολογίζεται σε 3.370 ναυτικά μίλια.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η δυνατότητα του αεροσκάφους να εκτελεί αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού (Air-to-Air Refuelling – AAR), τόσο ως αεροσκάφος-τάνκερ όσο και ως δέκτης καυσίμου. Μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού, μπορεί να ανεφοδιάζει αεροσκάφη και ελικόπτερα εν πτήσει, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο probe-and-drogue, κατά την οποία το αεροσκάφος που ανεφοδιάζεται συνδέεται με ειδικό σωλήνα και καλάθι ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, το KC-390 διαθέτει δυνατότητες εναέριου εφοδιασμού και αεραποβατικών επιχειρήσεων (Aerial Resupply/Aerial Assault). Μπορεί να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες ρίψεις εφοδίων, υλικών και φορτίων, ενώ έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 80 στρατιωτών ή 64 αλεξιπτωτιστών με τον πλήρη εξοπλισμό τους. Οι δυνατότητες αυτές το καθιστούν κατάλληλο για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση μονάδων στο πεδίο και την εκτέλεση αποστολών αεραπόβασης.

NEWS | Greece acquires up to six Embraer KC-390 Millennium Multi-Mission Aircraft. Read full news: https://t.co/hoK6w5HeKb @HAFspokesperson https://t.co/h00YQ4Rj2O November 2, 2026

Στον τομέα της υγειονομικής υποστήριξης, το αεροσκάφος μπορεί να διαμορφωθεί για αποστολές αεροδιακομιδής ασθενών και τραυματιών (MEDEVAC), έχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 74 φορείων, καθώς και οκτώ μελών ιατρικού προσωπικού.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στην ταχεία διακομιδή τραυματιών από περιοχές επιχειρήσεων ή περιοχές στις οποίες η πρόσβαση σε υγειονομικές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένη.

Στις πρόσθετες επιχειρησιακές δυνατότητές του περιλαμβάνονται επίσης αποστολές έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue – SAR), καθώς και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ευελιξία διαμόρφωσης του αεροσκάφους επιτρέπει την αξιοποίησή του σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα, τόσο για στρατιωτικούς όσο και για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Συνολικά, το KC-390 Millennium αποτελεί πλατφόρμα πολλαπλών αποστολών, η οποία συνδυάζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου στρατιωτικού μεταγωγικού με εκείνες ενός αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού και υποστήριξης ειδικών επιχειρήσεων.

Η υψηλή μεταφορική ικανότητα, η ταχύτητα, η εμβέλεια και η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής του στις απαιτήσεις διαφορετικών αποστολών συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ευέλικτο επιχειρησιακό μέσο για τις σύγχρονες αεροπορικές δυνάμεις.

Νίκος Δένδιας: Επιχειρησιακή αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η συμφωνία με την Πορτογαλία για τα μεταγωγικά αεροσκάφη της Embraer ανοίγει νέο κεφάλαιο αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Λισαβόνας, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας με την Πορτογαλία σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρουσία και του Πορτογάλου υπουργού Άμυνας Νούνο Μέλο.

Αρχικά ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τις σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας, τονίζοντας ότι «πρόκειται για την πρώτη φορά που οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν τόσο συγκεκριμένο αμυντικό περιεχόμενο».

Όπως ανέφερε, η προμήθεια των αεροσκαφών σηματοδοτεί δύο ιστορικές πρωτιές για την Ελλάδα, «την απόκτηση αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών και την εισαγωγή της δυνατότητας εναέριου ανεφοδιασμού μαχητικών».

Παράλληλα ως προς τη συμφωνία για την προμήθεια «τριών συν τριών αεροσκαφών Embraer KC-390», υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δυνατότητα ανεφοδιασμού των μαχητικών εν πτήσει, η οποία, όπως εξήγησε, θα εφαρμοστεί αρχικά στα Rafale και Mirage και, περίπου έναν χρόνο αργότερα, στα F-16. «Δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο να υπογραμμίσω το τι τεράστιο πλεονέκτημα δίνει στα μαχητικά μας αεροσκάφη αυτή η δυνατότητα εν αέριω ανεφοδιασμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, ο εναέριος ανεφοδιασμός μπορεί να πολλαπλασιάσει τον χρόνο παραμονής των μαχητικών στον αέρα, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τα επιχειρησιακά δεδομένα. Όπως εξήγησε, «χωρίς αυτή τη δυνατότητα, η διάρκεια μιας αποστολής περιορίζεται από τα διαθέσιμα καύσιμα, ενώ με τον ανεφοδιασμό εν πτήσει μπορεί να παραταθεί σημαντικά, με βασικό περιορισμό πλέον την αντοχή του χειριστή».

Για να καταδείξει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης δυνατότητας, ο υπουργός επικαλέστηκε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Όπως υποστήριξε, εάν η Ελλάδα διέθετε τότε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού για τα μαχητικά της, «η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε, παράλληλα, την πορτογαλική πλευρά για τη συνδρομή της στην υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υποστήριξη στην εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων. Ειδική αναφορά έκανε στην παρουσία ενός πορτογαλικού KC-390 στη Θεσσαλονίκη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου η οποία έδωσε στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να δει το αεροσκάφος εν πτήσει.

Ακολούθως σημείωσε ότι η αμυντική συνεργασία με την Πορτογαλία δεν περιορίζεται στα μεταγωγικά αεροσκάφη. Όπως ανέφερε, «στο τραπέζι βρίσκονται και άλλοι τομείς προηγμένης τεχνολογίας, με έμφαση στα θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα, στα οποία η Λισαβόνα έχει αναπτύξει σημαντικές δυνατότητες».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο σε ναυτική βάση της Λισαβόνας, το οποίο επισκέφθηκε, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες σχεδιάζουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, έκανε λόγο για προοπτικές συνεργασίας στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων μέσων και άλλων τεχνολογικών συστημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τη διαστημική συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αναζητά εταίρους για την ανάπτυξη δυνατοτήτων που αφορούν τους δορυφόρους και την ευρωπαϊκή παρουσία στο Διάστημα. Όπως ανακοίνωσε, σε λίγες ημέρες αναμένεται να εγκαινιάσει τη Διοίκηση Διαστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με την Πορτογαλία μπορεί να επεκταθεί και σε αυτό το πεδίο.

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, αφορούσε το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Όπως σημείωσε, ενημέρωσε την πορτογαλική πλευρά για τις ελληνικές θέσεις, καθώς και για την αντίληψη της Τουρκίας σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην περιοχή, κάνοντας ειδική αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως επισήμανε, η Πορτογαλία αποτελεί χώρα που έχει συνυπογράψει την UNCLOS και υποστηρίζει την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας, γεγονός που δημιουργεί κοινό έδαφος συνεννόησης μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές στο άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης και στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην αφρικανική ήπειρο, προειδοποιώντας ότι η απουσία της θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μεσοπρόθεσμα. Αναγνώρισε, μάλιστα, τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Πορτογαλία, λόγω των ιστορικών δεσμών της με την περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην ελληνική παρουσία στη Μοζαμβίκη.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε τον Πορτογάλο ομόλογό του για την επίσκεψη και την υπογραφή των συμφωνιών, κάνοντας λόγο για ένα «μεγάλο παράθυρο» συνεργασίας που ανοίγει μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως κατέληξε, η συμφωνία για τα KC-390 αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου πλαισίου αμυντικής και τεχνολογικής σύμπραξης, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει από τις αεροπορικές δυνατότητες έως τα μη επανδρωμένα συστήματα και το διάστημα.

Από την πλευρά του ο Πορτογάλος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη στρατηγική σημασία της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεί ευκαιρία εμβάθυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κράτη σε τομείς όπως η συντήρηση αεροσκαφών, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, δε, στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για ενδεχόμενη κοινή ανάπτυξη πλωτής πλατφόρμας μεταφοράς μη επανδρωμένων αεροχημάτων ενώ τόνισε: «Συζητήσαμε για πολλούς άλλους τομείς ενδιαφέροντος με κοινά οφέλη για τις δύο χώρες όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα και οι δυνατότητες συμπαραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και αμυντικών συστημάτων».

«Υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μέλο, «πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί».

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν επίσης ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής ‘Αμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, ο διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο διευθυντής του γραφείου διπλωματικού συνδέσμου του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Από την πορτογαλική πλευρά συμμετείχαν ο αρχηγός του Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας της Πορτογαλίας Πτέραρχος Sérgio Pereira, ο γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της Πορτογαλίας António José Baptista, ο διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας της Πορτογαλίας, υποστράτηγος Pedro Sardinha, ο πρόεδρος της Αποστολής Παρακολούθησης και Εποπτείας του Προγράμματος KC-390 Υποπτέραρχος João Rui Nogueira, ο Επικεφαλής της Διεπιστημονικής Ομάδας Προγραμματισμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικών Εξοπλισμών Σμήναρχος Carlos Batalha, o Σύμβουλος της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα και Προϊστάμενος του Προξενικού της Τμήματος Vicente de Souza Brandão, ως εκπρόσωπος του Πρέσβη και άλλα Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Πορτογαλίας.

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