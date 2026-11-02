Πολεοδομία Κατερίνης: Και ο προϊστάμενος μεταξύ των 11 συλληφθέντων – Το κύκλωμα, οι παράνομες συναλλαγές και οι «αχυράνθρωποι»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κατερίνης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τουλάχιστον 11 συλληφθέντων μετά την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέσσερις από τους συλληφθέντες είναι υπάλληλοι της Πολεοδομίας, ανάμεσά τους και ο προϊστάμενος, ενώ οι υπόλοιποι επτά είναι ιδιώτες. Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να βρίσκονται και ιδιώτες μηχανικοί.

Η επιχείρηση των «Αδιάφθορων» πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα για ενδεχόμενες παράνομες συναλλαγές και παρεμβάσεις στη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Πολεοδομία Κατερίνης: Έρευνα τουλάχιστον έξι μηνών μετά από καταγγελία

Η έφοδος στην Πολεοδομία Κατερίνης ακολούθησε τουλάχιστον έξι μήνες ερευνών, που, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν ύστερα από καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελλόμενες χρηματικές συναλλαγές για εξυπηρετήσεις και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την πολύμηνη παρακολούθηση της υπόθεσης, προκειμένου να διακριβώσουν ενδεχόμενες παράνομες ενέργειες και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Χρήματα για την επίσπευση οικοδομικών αδειών και χρήση σφραγίδων άλλων μηχανικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανικοί που υπηρετούσαν στην Πολεοδομία φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να διεκπεραιώνουν κατά προτεραιότητα φακέλους οικοδομικών αδειών.

Παράλληλα, ερευνάται η φερόμενη ανάληψη ιδιωτικών έργων από στελέχη της υπηρεσίας, με τη χρήση σφραγίδων άλλων μηχανικών, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, η πρόσβαση στο κτίριο της Πολεοδομίας επιτρέπεται μόνο στα αρμόδια κλιμάκια που διενεργούν τους ελέγχους.

Δήμος Κατερίνης: «Αδιαπραγμάτευτη η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες»

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κατερίνης επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για την έρευνα των αρμόδιων αρχών σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να παρασχεθούν όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί».

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της διαφάνειας στις πολεοδομικές διαδικασίες και διαβεβαιώνει ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχίζεται κανονικά, παρά την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Τεράστια καταστροφή στη Ρόδο από την κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις – Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα στον Αρχάγγελο (videos/photos)

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Η Agneta φέρνει έντονη βροχόπτωση και καταιγίδες – Σε red code Ιόνιο, Ήπειρος και βορειοανατολικό Αιγαίο