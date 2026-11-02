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02.11.2026 15:39

Πανικός στο Κίεβο από ειδοποίηση εφαρμογής για πυρηνική επίθεση – Χάκερς πίσω από τη μακάβρια φάρσα

02.11.2026 15:39
kiev

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Η Ουκρανία και η Ρωσία δήλωσαν ότι οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούν χακαρίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, στέλνοντας ψευδείς προειδοποιήσεις στους πολίτες για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές, χημικές και πυρηνικές επιθέσεις.

Οι προειδοποιήσεις συνέπεσαν με τη λήξη μιας εξαήμερης τοπικής εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, σε μια μικρή περιοχή της νότιας Ουκρανίας — η μεγαλύτερη τέτοια παύση στις μάχες από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Η εφαρμογή που προειδοποιεί για αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία άρχισε να στέλνει ψευδείς ειδοποιήσεις λίγο πριν τις 11 μ.μ. την Κυριακή για την πρωτεύουσα Κίεβο και άλλες περιοχές, προειδοποιώντας για επιθέσεις με ραδιενέργεια και χημικά, καθώς και για τον κίνδυνο μαχών στους δρόμους σε ορισμένες περιοχές.

Ένας από τους ψεύτικους συναγερμούς ανέφερε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει έναν υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik — ο οποίος είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή — και ότι είχε κηρυχθεί πυρηνικός συναγερμός σε όλη την Ουκρανία.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε λίγο αργότερα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι το σύστημα συναγερμού φαινόταν να είχε παραβιαστεί από τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι οι ειδοποιήσεις μεταδόθηκαν στη ρωσική γλώσσα. Η ουκρανική γλώσσα είναι υποχρεωτική για όλες τις επίσημες επικοινωνίες στην Ουκρανία.

«Η εφαρμογή αεροπορικής συναγερμού φαίνεται να έχει δεχτεί εχθρική επιρροή», ανέφερε η δήλωση της πολεμικής αεροπορίας. «Δεν υπάρχει απειλή ακτινοβολίας! Μείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις ενημερώσεις μας στο κανάλι μας!».

Επίθεση και στις ρωσικές εφαρμογές

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών στη Μόσχα, ανέφερε νωρίς τη Δευτέρα ότι η εφαρμογή του για κινητά είχε επίσης πληγεί από κυβερνοεπίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο κοινό.

Η Atesh, μια φιλοουκρανική ομάδα χάκερ, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος ειδοποίησης στο κανάλι της στο Telegram νωρίς τη Δευτέρα, με ένα μήνυμα που έλεγε: «Η εφαρμογή του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών έχει παραβιαστεί!».

Ωστόσο, το υπουργείο υποβάθμισε τον αντίκτυπο, λέγοντας ότι δεν ήταν ένα από τα κύρια κανάλια του συστήματος δημόσιας προειδοποίησης, αλλά απλώς αυτό που αποκαλούσε συμπληρωματική πηγή πληροφοριών.

Ένα ψεύτικο μήνυμα που δημοσίευσαν οι χάκερ, το οποίο είδε το Reuters, δεν προσπάθησε να μιμηθεί μια επίσημη επικοινωνία και ήταν γεμάτο με καθομιλουμένες εκφράσεις, βωμολοχίες και υποτιμητική γλώσσα για τη Ρωσία, αποκαλώντας τις περιοχές της «βάλτους».

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