Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του Φιρινίδη για τα ακριβά ξενοδοχεία, τα «πρώτα τραπέζια πίστα» και τις απαιτήσεις για γυναίκες

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Έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο διαβίωσης απολάμβανε -σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο «φως»- ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, χρησιμοποιώντας τα χρήματα από τις δωρεές που είχαν συγκεντρωθεί για τη στήριξη άρρωστων παιδιών.
Ο 37χρονος και η σύντροφός του φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στην πολυτελή διαβίωση, επιλέγοντας ακριβά ξενοδοχεία και εστιατόρια, πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και δαπανηρές υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης.
Ενδεικτικό των παραπάνω είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε ο Φιρινίδης με εργαζομένους ξενοδοχείων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαμονή του σε πολυτελείς σουίτες.
Σε μία από τις συνομιλίες, ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνεί με υπάλληλο γνωστού ξενοδοχείου, θέλοντας να κάνει κράτηση σε μια σουίτα για ολιγόωρη παραμονή.
Ο 37χρονος διέθετε σημαντικά χρηματικά ποσά και για τη διασκέδασή του σε νυχτερινά κέντρα. Σε χαρακτηριστική συνομιλία, ο Φιρινίδης συμφωνεί για κράτηση πρώτου τραπεζιού στην πίστα, με αρχική κατανάλωση ποτών ύψους περίπου 1.000 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρει φιλοδώρημα 500 ευρώ στον υπάλληλο, ενώ αφήνει χωρίς συγκεκριμένο περιορισμό το ποσό που θα διατεθεί για τα λουλούδια.
Στο μεταξύ, ανάμεσα στα στοιχεία που έρχονται στο «φως» για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού, περιλαμβάνεται και δημόσια αρνητική αξιολόγηση της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» σχετικά με τη διαμονή της σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2026, η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη δημοσίευε σε προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κριτική της, καταγράφοντας αναλυτικά όσα την ενόχλησαν. Βασικό σημείο της δυσαρέσκειάς της ήταν ότι το αντίτιμο που είχε πληρώσει δεν αντιστοιχούσε στο δωμάτιο που τελικά της παραχωρήθηκε.
Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της, η επιλογή της αφορούσε δωμάτιο τύπου Corner Suite, μια κατηγορία της οποίας τα χαρακτηριστικά γνώριζε ήδη, καθώς είχε φιλοξενηθεί ξανά σε ανάλογη σουίτα του ίδιου ξενοδοχείου.
Η ίδια σημειώνει ότι οι φωτογραφίες που παρουσιάζονταν κατά τη διαδικασία της κράτησης αποτύπωναν με σαφήνεια το κατάλυμα που επέλεξε. Ωστόσο, κατά την άφιξή της, αντίκρισε έναν χώρο με διαφορετική διαρρύθμιση και αισθητική από αυτά που είχε υπολογίσει. Κατά την περιγραφή της, το δωμάτιο δεν ανταποκρινόταν στο επίπεδο της διαμονής για το οποίο είχε πληρώσει, ούτε αποτελούσε τη σουίτα που είχε αρχικά επιλέξει, με αποτέλεσμα να ζητήσει να μεταφερθεί σε άλλο.
Το αίτημά της, ωστόσο, δεν έγινε δυνατό να ικανοποιηθεί για εκείνο το βράδυ, καθώς, όπως αναφέρει, η διεύθυνση του ξενοδοχείου την ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη λύση.
Παρά τη δυσαρέσκεια που εκφράζει για το κατάλυμα, η 35χρονη ξεχωρίζει θετικά τη συμπεριφορά του εργαζομένου που ανέλαβε να τη βοηθήσει με τις αποσκευές της. Στην αξιολόγησή της τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα πρόθυμο και εξυπηρετικό, επισημαίνοντας τη θετική συμβολή του στην εξυπηρέτησή της.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η σύντροφος του Φιρινίδη επισημαίνει ότι η επιλογή και η πληρωμή μιας συγκεκριμένης κατηγορίας δωματίου δημιουργεί αντίστοιχη προσδοκία για τις παροχές που θα απολαύσει ο πελάτης.
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