Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του Φιρινίδη για τα ακριβά ξενοδοχεία, τα «πρώτα τραπέζια πίστα» και τις απαιτήσεις για γυναίκες

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Έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο διαβίωσης απολάμβανε -σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο «φως»- ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, χρησιμοποιώντας τα χρήματα από τις δωρεές που είχαν συγκεντρωθεί για τη στήριξη άρρωστων παιδιών.

Ο 37χρονος και η σύντροφός του φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στην πολυτελή διαβίωση, επιλέγοντας ακριβά ξενοδοχεία και εστιατόρια, πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και δαπανηρές υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης.

Ενδεικτικό των παραπάνω είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε ο Φιρινίδης με εργαζομένους ξενοδοχείων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαμονή του σε πολυτελείς σουίτες.

Οι συνεννοήσεις για πολυτελή σουίτα και η κράτηση των 487 ευρώ

Σε μία από τις συνομιλίες, ο κατηγορούμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνεί με υπάλληλο γνωστού ξενοδοχείου, θέλοντας να κάνει κράτηση σε μια σουίτα για ολιγόωρη παραμονή.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης κατ’ αρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης κατ’ αρχάς, έρχομαι πολύ συχνά. Υπάλληλος: Ωραία.

Ωραία. Πρόεδρος ΜΚΟ: Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον 2ο όροφο ή 1ο, πιο είναι;

Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον 2ο όροφο ή 1ο, πιο είναι; Υπάλληλος: Ναι.

Ναι. Πρόεδρος ΜΚΟ: Τη γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

Τη γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα; Υπάλληλος: Να κάνετε δηλαδή day use;

Να κάνετε δηλαδή day use; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, να ‘ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ..

Ε, να ‘ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ.. Υπάλληλος: Ναι. Α, για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Ναι. Α, για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι. Εε.

Ναι. Εε. Υπάλληλος: Χμ.

Χμ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Πόσο κοστίζει αυτό;

Πόσο κοστίζει αυτό; Υπάλληλος: Εε, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε.

Εε, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε. Πρόεδρος ΜΚΟ: Φιρινίδης Κωνσταντίνος.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος. Υπάλληλος: Ωραία. Ωραία για την deluxe σουίτα βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα;

Ωραία. Ωραία για την deluxe σουίτα βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, δύο.

Ε, δύο. Υπάλληλος: Ε, λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.

Ε, λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Πρόεδρος ΜΚΟ: Αυτό, σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα.

Αυτό, σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα. Υπάλληλος: Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε;

Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε; Πρόεδρος ΜΚΟ: Εε.

Εε. Υπάλληλος: Προτείνω πρωινό-βραδινό.

Προτείνω πρωινό-βραδινό. Πρόεδρος ΜΚΟ: Πρωινό-βραδινό.

Πρωινό-βραδινό. Υπάλληλος: Τι ώρα θα φτάσετε;

Τι ώρα θα φτάσετε; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε;

Ε, θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε; Υπάλληλος: Αξίζει τον κόπο, για να φάτε βραδινό στις εξίμισι με εννιά.

Αξίζει τον κόπο, για να φάτε βραδινό στις εξίμισι με εννιά. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Ναι. Υπάλληλος: Στα 487 ευρώ.

Στα 487 ευρώ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ωραία, εε, να σας. Θα έρθω 1.000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;

Χίλια ευρώ για ποτά, 500 ευρώ φιλοδώρημα και η απαίτηση για γυναίκες

Ο 37χρονος διέθετε σημαντικά χρηματικά ποσά και για τη διασκέδασή του σε νυχτερινά κέντρα. Σε χαρακτηριστική συνομιλία, ο Φιρινίδης συμφωνεί για κράτηση πρώτου τραπεζιού στην πίστα, με αρχική κατανάλωση ποτών ύψους περίπου 1.000 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρει φιλοδώρημα 500 ευρώ στον υπάλληλο, ενώ αφήνει χωρίς συγκεκριμένο περιορισμό το ποσό που θα διατεθεί για τα λουλούδια.

Υπάλληλος: Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Ναι. Υπάλληλος: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάλληλος: Και τα λουλούδια, ό,τι μου πεις εσύ.

Και τα λουλούδια, ό,τι μου πεις εσύ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ωραία και 500 σε εσένα;

Ωραία και 500 σε εσένα; Υπάλληλος: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.

Εντάξει, ό,τι γουστάρεις. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι, αγάπη μου. Ωραία.

Ναι, αγάπη μου. Ωραία. Υπάλληλος: Ωραία. Εντάξει;

Ωραία. Εντάξει; Πρόεδρος ΜΚΟ: Εμείς θα είμαστε, δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί, δεν γουστάρω, εε θα είμαστε τρεις τέσσερις.

Εμείς θα είμαστε, δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί, δεν γουστάρω, εε θα είμαστε τρεις τέσσερις. Υπάλληλος: Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι;

Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι; Πρόεδρος ΜΚΟ: Θέλω. Την άλλη φορά πώς την πατήσαμε έτσι, ρε μαλ…;

Η αρνητική αξιολόγηση της συντρόφου του για τη σουίτα πεντάστερου ξενοδοχείου

Στο μεταξύ, ανάμεσα στα στοιχεία που έρχονται στο «φως» για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού, περιλαμβάνεται και δημόσια αρνητική αξιολόγηση της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» σχετικά με τη διαμονή της σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2026, η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη δημοσίευε σε προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κριτική της, καταγράφοντας αναλυτικά όσα την ενόχλησαν. Βασικό σημείο της δυσαρέσκειάς της ήταν ότι το αντίτιμο που είχε πληρώσει δεν αντιστοιχούσε στο δωμάτιο που τελικά της παραχωρήθηκε.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή της, η επιλογή της αφορούσε δωμάτιο τύπου Corner Suite, μια κατηγορία της οποίας τα χαρακτηριστικά γνώριζε ήδη, καθώς είχε φιλοξενηθεί ξανά σε ανάλογη σουίτα του ίδιου ξενοδοχείου.

Η ίδια σημειώνει ότι οι φωτογραφίες που παρουσιάζονταν κατά τη διαδικασία της κράτησης αποτύπωναν με σαφήνεια το κατάλυμα που επέλεξε. Ωστόσο, κατά την άφιξή της, αντίκρισε έναν χώρο με διαφορετική διαρρύθμιση και αισθητική από αυτά που είχε υπολογίσει. Κατά την περιγραφή της, το δωμάτιο δεν ανταποκρινόταν στο επίπεδο της διαμονής για το οποίο είχε πληρώσει, ούτε αποτελούσε τη σουίτα που είχε αρχικά επιλέξει, με αποτέλεσμα να ζητήσει να μεταφερθεί σε άλλο.

Το αίτημά της, ωστόσο, δεν έγινε δυνατό να ικανοποιηθεί για εκείνο το βράδυ, καθώς, όπως αναφέρει, η διεύθυνση του ξενοδοχείου την ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη λύση.

Παρά τη δυσαρέσκεια που εκφράζει για το κατάλυμα, η 35χρονη ξεχωρίζει θετικά τη συμπεριφορά του εργαζομένου που ανέλαβε να τη βοηθήσει με τις αποσκευές της. Στην αξιολόγησή της τον χαρακτηρίζει ιδιαίτερα πρόθυμο και εξυπηρετικό, επισημαίνοντας τη θετική συμβολή του στην εξυπηρέτησή της.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η σύντροφος του Φιρινίδη επισημαίνει ότι η επιλογή και η πληρωμή μιας συγκεκριμένης κατηγορίας δωματίου δημιουργεί αντίστοιχη προσδοκία για τις παροχές που θα απολαύσει ο πελάτης.

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