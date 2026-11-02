Συνέντευξη Μητσοτάκη στον Alpha Radio την Τρίτη στις 10 το πρωί

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9 και στους δημοσιογράφους Τάκη Χατζή και Αθηναΐδα Νέγκα.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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