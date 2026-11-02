Ισραήλ: Πρώτη συνάντηση του μπλοκ της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές, σε μια προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης

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Οι ηγέτες των κομμάτων που απαρτίζουν το κύριο μπλοκ της αντιπολίτευσης θα συναντηθούν την Τρίτη για να προσπαθήσουν να σχηματίσουν πλειοψηφία μετά τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του ηγέτη του μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ.

«Οι ηγέτες του μπλοκ για την Αλλαγή (…) θα συναντηθούν στη Χερτσλιγιά (βορειοδυτικά) για να συζητήσουν και να συντονίσουν τα επόμενα βήματα», ανακοίνωσε το κόμμα Γιασάρ.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία ούτε στον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.

Υπενθυμίζεται ότι στις ισραηλινές εθνικές εκλογές το μπλοκ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου περιορίστηκε σε 53 έδρες, ενώ το αντιπολιτευόμενο στρατόπεδο, με επικεφαλής το κεντρώο κόμμα Γιάσαρ του αντιπάλου του Γκάντι Αϊζενκότ, έφτασε τις 48.

Με 27 έδρες, το δεξιό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου παρέμεινε η μεγαλύτερη παράταξη, ενώ τα αραβικά κόμματα εξασφάλισαν συνολικά αριθμό ρεκόρ 19 εδρών.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι το Ισραήλ μπαίνει τώρα σε μια παρατεταμένη και πιθανόν δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων, καθώς οι αρχηγοί των κομμάτων θα προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αν δεν τα καταφέρουν, οι Ισραηλινοί θα κληθούν ξανά στις κάλπες.

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