«Χωριάτικο»: «Έχω δώσει 50άρικα και 100άρικα σε αστυνομικούς και ασφαλίτες» – Αποκαλυπτικοί διάλογοι – «φωτιά» του κυκλώματος

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» έρχονται στο φως από την παρακολούθηση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας από το ελληνικό FBI. Ο κοριός της ΕΛΑΣ έχει καταγράψει τον Άγγελο Γιαννακόπουλο σε πολλαπλά στιγμιότυπα, να βρίσκεται στο λογιστήριο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και τα βιβλία των επιχειρήσεων.
Το πλοκάμια του κυκλώματος που δρούσε φέρεται να είχαν απλωθεί και σε πρόσωπα που κατείχαν κρατικές θέσεις .
Συγκεκριμένα, ελέγχεται η εμπλοκή διευθύντριας πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, της προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών ΕΦΚΑ και της αναπληρώτριας τμηματάρχη στην περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, ενός αναπληρωτή προϊστάμενου Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων. Στη Ρόδο, ένας δήμαρχος καλείται να εξηγήσει την προσωπική του συνάντηση με εμπλεκόμενο μέσα στο δημαρχείο, ο οποίος φέρεται να είχε και έγγραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Άλλη έρευνα γίνεται παράλληλα για την Κτηματική, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και ένας στόλος από supercars. Οι αρχές την ίδια ώρα έχουν και αυτούς που ξεκίνησαν να μιλάνε, ανάμεσά τους και πρώην στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η εγκληματική οργάνωση κρατούσε αρχεία για τους κρατικούς λειτουργούς που ήταν διεφθαρμένοι. Στις Αρχές μίλησε και πρώην στενός συνεργάτης του Γιαννακόπουλου, λέγοντας: «Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ερχόντουσαν και στα μαγαζιά και στα γραφεία και στους δρόμους, χυμαδιό από ΔΙΑΣ μέχρι ασφαλίτες, μέχρι όλοι, και παίρνανε χαρτζιλίκια. Δηλαδή, εγώ με τα χέρια μου έχω δώσει και σε ΔΙΑΣ 50άρικα και 100άρικα και σε ασφαλίτες έχω δώσει. Ερχόταν και μου έλεγε ο Ρίζος, παράδειγμα, ή ο Π… “θα περάσουν δύο κύριοι, θα σου πουν ότι είμαστε συνταξιούχοι αστυνομικοί. Δώσε”, μου λέει, “500 ευρώ στον καθένα και πες τους χρόνια πολλά από τον Άγγελο“».
Ο δήμαρχος Ρόδου θα υποστηρίξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το επίμαχο έγγραφο πως έχει μεταγενέστερη ημερομηνία, δεν είναι εμπιστευτικό, έχει πολλαπλούς αποδέκτες και δεν είναι προσωποποιημένο. Δεν είναι όμως μόνο ο δήμαρχος, καθώς και αστυνομικός της Μυκόνου κατηγορείται πως το 2024 έπαιρνε μηνιαίως 3.000 ευρώ από τον Γιαννακόπουλο για μετάθεση άλλου αστυνομικού, ενώ ένας ανθυπαστυνόμος της Μυκόνου από 2022 έως Οκτώβριο 2024 έπαιρνε τον μήνα 300 ευρώ για να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα για μαγαζιά του Γιαννακόπουλου.
Το Live News παρουσίασε και άλλους διαλόγους ανάμεσα στην κόρη του Ρίζου Ρίζου, οι οποίοι επικεντρώνονται στα καταστήματα της Ρόδου.
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