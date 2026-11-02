«Χωριάτικο»: «Έχω δώσει 50άρικα και 100άρικα σε αστυνομικούς και ασφαλίτες» – Αποκαλυπτικοί διάλογοι – «φωτιά» του κυκλώματος

Takeaways by to pontiki AI Η παρακολούθηση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, από τις Αρχές αποκάλυψε στοιχεία για εμπλοκή του σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων και σε καταγγελίες για συστηματική διαφθορά κρατικών λειτουργών και αστυνομικών οργάνων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εφοριακοί και αστυνομικοί που φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά για παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών.

Ο δήμαρχος Ρόδου και άλλα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις επαφές τους με μέλη του κυκλώματος και τη διαχείριση εγγράφων.

Οι Αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες από πρώην συνεργάτες του επιχειρηματία, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για τη διαχείριση κτηματικών υπηρεσιών και την απόκτηση πολυτελών οχημάτων.

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» έρχονται στο φως από την παρακολούθηση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας από το ελληνικό FBI. Ο κοριός της ΕΛΑΣ έχει καταγράψει τον Άγγελο Γιαννακόπουλο σε πολλαπλά στιγμιότυπα, να βρίσκεται στο λογιστήριο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και τα βιβλία των επιχειρήσεων.

Το πλοκάμια του κυκλώματος που δρούσε φέρεται να είχαν απλωθεί και σε πρόσωπα που κατείχαν κρατικές θέσεις .

Συγκεκριμένα, ελέγχεται η εμπλοκή διευθύντριας πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, της προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών ΕΦΚΑ και της αναπληρώτριας τμηματάρχη στην περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, ενός αναπληρωτή προϊστάμενου Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων. Στη Ρόδο, ένας δήμαρχος καλείται να εξηγήσει την προσωπική του συνάντηση με εμπλεκόμενο μέσα στο δημαρχείο, ο οποίος φέρεται να είχε και έγγραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άλλη έρευνα γίνεται παράλληλα για την Κτηματική, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και ένας στόλος από supercars. Οι αρχές την ίδια ώρα έχουν και αυτούς που ξεκίνησαν να μιλάνε, ανάμεσά τους και πρώην στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η εγκληματική οργάνωση κρατούσε αρχεία για τους κρατικούς λειτουργούς που ήταν διεφθαρμένοι. Στις Αρχές μίλησε και πρώην στενός συνεργάτης του Γιαννακόπουλου, λέγοντας: «Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ερχόντουσαν και στα μαγαζιά και στα γραφεία και στους δρόμους, χυμαδιό από ΔΙΑΣ μέχρι ασφαλίτες, μέχρι όλοι, και παίρνανε χαρτζιλίκια. Δηλαδή, εγώ με τα χέρια μου έχω δώσει και σε ΔΙΑΣ 50άρικα και 100άρικα και σε ασφαλίτες έχω δώσει. Ερχόταν και μου έλεγε ο Ρίζος, παράδειγμα, ή ο Π… “θα περάσουν δύο κύριοι, θα σου πουν ότι είμαστε συνταξιούχοι αστυνομικοί. Δώσε”, μου λέει, “500 ευρώ στον καθένα και πες τους χρόνια πολλά από τον Άγγελο“».

Ο δήμαρχος Ρόδου θα υποστηρίξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το επίμαχο έγγραφο πως έχει μεταγενέστερη ημερομηνία, δεν είναι εμπιστευτικό, έχει πολλαπλούς αποδέκτες και δεν είναι προσωποποιημένο. Δεν είναι όμως μόνο ο δήμαρχος, καθώς και αστυνομικός της Μυκόνου κατηγορείται πως το 2024 έπαιρνε μηνιαίως 3.000 ευρώ από τον Γιαννακόπουλο για μετάθεση άλλου αστυνομικού, ενώ ένας ανθυπαστυνόμος της Μυκόνου από 2022 έως Οκτώβριο 2024 έπαιρνε τον μήνα 300 ευρώ για να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσιακά απόρρητα για μαγαζιά του Γιαννακόπουλου.

Διαχειριστής: Έκανες ατόπημα χθες. Ήταν λάθος αυτό που έκανες χθες, να ξέρεις.

Έκανες ατόπημα χθες. Ήταν λάθος αυτό που έκανες χθες, να ξέρεις. Μέλος: Ποιο;

Ποιο; Διαχειριστής: Που πήγες στον Γιαννακόπουλο να τον ρωτήσεις για τα tips.

Που πήγες στον Γιαννακόπουλο να τον ρωτήσεις για τα tips. Μέλος: Το πρωί;

Το πρωί; Διαχειριστής : Όχι, το βράδυ εκεί που πήγες για τα tips.

: Όχι, το βράδυ εκεί που πήγες για τα tips. Μέλος: Δεν πήγα, δεν τον ρώτησα εγώ. Αυτός ήταν στο ταμείο και μου λέει γιατί έβαλες 700 ευρώ; Δεν τον ρώτησα. Εγώ έκανα αυτό που μου είπες, αλλά ήταν στο ταμείο εκείνη την ώρα και παίρνει το χαρτάκι και λέει γιατί έβαλες 700 ευρώ; Του λέω ήταν ο λογαριασμός 7.000. Σιγά, δεν είχανε τίποτα άλλο τα παιδιά, σεφτέ κάνανε. Τα άλλα ήτανε ψευτοδουλειές. Όλη νύχτα, κατάλαβες;

Δεν πήγα, δεν τον ρώτησα εγώ. Αυτός ήταν στο ταμείο και μου λέει γιατί έβαλες 700 ευρώ; Δεν τον ρώτησα. Εγώ έκανα αυτό που μου είπες, αλλά ήταν στο ταμείο εκείνη την ώρα και παίρνει το χαρτάκι και λέει γιατί έβαλες 700 ευρώ; Του λέω ήταν ο λογαριασμός 7.000. Σιγά, δεν είχανε τίποτα άλλο τα παιδιά, σεφτέ κάνανε. Τα άλλα ήτανε ψευτοδουλειές. Όλη νύχτα, κατάλαβες; Διαχειριστής: Άκου τώρα πάω. Είμαι στο ταμείο εγώ και εκείνη την ώρα βγαίνει το χαρτάκι. Βγαίνει το χαρτάκι απ’ το μηχάνημα που γράφει tips 700 ευρώ και μου λέει τι είναι αυτό; Του λέω δεν βλέπεις τι είναι; Από τον πελάτη. Και άρχισε. Και τι έχουμε πει; Και σου έχω πει και με ρωτάς και του λέω “Ρε Άγγελε, αυτό γίνεται τόσο καιρό” του λέω. Είχε τις στραβές του, τι να κάνουμε τώρα;

Το Live News παρουσίασε και άλλους διαλόγους ανάμεσα στην κόρη του Ρίζου Ρίζου, οι οποίοι επικεντρώνονται στα καταστήματα της Ρόδου.

Κόρη Ρίζου: Ο θείος λέει ότι είναι 30% κάτω με αυτά που έβλεπε με τα τελευταία ταμεία. Να είσαι τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, στο peak τουρισμού και να κάνεις με το ζόρι ζήτημα 2,5 -3 χιλιάδες ευρώ. Κι εγώ πέρσι ήμουν στα 4.500 ασταμάτητα. Ο άλλος ετοιμάζεται, λέει, να πάει να το ξηλώσει όλο.

Ο θείος λέει ότι είναι 30% κάτω με αυτά που έβλεπε με τα τελευταία ταμεία. Να είσαι τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, στο peak τουρισμού και να κάνεις με το ζόρι ζήτημα 2,5 -3 χιλιάδες ευρώ. Κι εγώ πέρσι ήμουν στα 4.500 ασταμάτητα. Ο άλλος ετοιμάζεται, λέει, να πάει να το ξηλώσει όλο. Καλούμενος : Ναι;

: Ναι; Κόρη Ρίζου: Ο Γιαννακόπουλος ο μεγάλος.

Ο Γιαννακόπουλος ο μεγάλος. Καλούμενος: Να το αλλάξει, να το πάρει μόνος του.

Να το αλλάξει, να το πάρει μόνος του. Κόρη Ρίζου: Απ’ ό,τι κατάλαβα να το αλλάξει και δεν τους πέφτει καν λόγος. Τα κανονίζει όλα μόνος του. Και έφυγε τελείως και ο … από μέσα.

Απ’ ό,τι κατάλαβα να το αλλάξει και δεν τους πέφτει καν λόγος. Τα κανονίζει όλα μόνος του. Και έφυγε τελείως και ο … από μέσα. Καλούμενος: Ναι, καλά, εντάξει, απ’ ότι μου είχες πει δεν είναι και ο καλύτερος father.

Ναι, καλά, εντάξει, απ’ ότι μου είχες πει δεν είναι και ο καλύτερος father. Κόρη Ρίζου: Ο άλλος φοβήθηκε και έφυγε θεωρώ, γιατί είχε την στήριξή μου, κατάλαβες; Και έβαζε εμένα μπροστά όταν δεν μπορούσε να μιλήσει με τον πατέρα του, έβαζε εμένα.

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