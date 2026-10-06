Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος ύψους 95 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στην Γενική συνέλευση του ΣΕΒ

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Ομιλία στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», το πρωί της Τρίτης και την απογευματινή συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης», ο πρωθυπουργός μίλησε στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

«Σας απευθύνομαι για 7η φορά ως πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Και ναι, αρκεί και μόνο να αναλογιστούμε τη διαδρομή της χώρας σε αυτό το διάστημα, για να διαπιστώσουμε τα άλματα τα οποία έχουμε πετύχει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως είπε, βρεθήκαμε «από το περιθώριο της Ευρώπης, στο επίκεντρό της. Ήταν μια προσπάθεια δύσκολη, αλλά γρήγορη σε σχέση με το μέγεθος των αποτελεσμάτων της. Κυρίως όμως ανθεκτική στις δυσκολίες του σήμερα και ελπιδοφόρα στις προκλήσεις του αύριο».

«Ήταν μια μια εντολή προόδου που είναι η πυξίδα μας εδώ και 7,5 χρόνια. Με την πρώτη μας θητεία να σταθεροποιεί την οικονομία, να ελαφρύνει τους φόρους, την παραγωγή και την κοινωνία. Και τη δεύτερη να προχωρά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, συνεχίζοντας να στηρίζει τις επενδύσεις, το εισόδημα, να θωρακίζει την άμυνα, να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της πατρίδας μας», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, από τις μεταναστευτικές εισβολές του 2020, μέχρι την τριετή πανδημία του Covid και από την ενεργειακή έκρηξη του 2022 μέχρι το διεθνές πληθωριστικό κύμα, το οποίο δυστυχώς διαρκεί ακόμα».

«Το ΑΕΠ της χώρας από τα 185 δισ. το 2019, θα φτάσει τα 260 δισ. στο τέλος του 2026. Σε πραγματικούς όρους ο ρυθμός εθνικής ανάπτυξης είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κεντρικός στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, να αυξήσουμε σημαντικά τις επενδύσεις επιτυγχάνεται. Έχουν ουσιαστικά υπερδιπλασιαστεί μέσα σε επτά χρόνια. Έχουμε μειώσει αλλά όχι ακόμα πλήρως καλύψει το επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Ενώ και με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι η ελληνική οικονομία, η παραγωγικότητα η οποία εκφράζεται πρωτίστως από τις επιχειρήσεις του ΣΕΒ γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Μείωση φόρων, πτώση της ανεργίας και αυξήσεις μισθών

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η οικονομική ανάκαμψη συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές και στο κοινωνικό πεδίο.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 90 φόροι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί, ενώ η ανεργία, την οποία χαρακτήρισε «τη χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας», μειώθηκε από το 18% το 2019 στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έξι φορές και ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, επίπεδο που αποτελούσε τον στόχο για το 2027, ενώ η κυβερνητική επιδίωξη είναι να φτάσει τα 1.800 ευρώ το 2030.

«Οι μόνιμες αυξήσεις επιστρέφουν σε μισθούς και συντάξεις, συνοδεύοντας μέτρα που ευνοούν την επιχειρηματικότητα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην ιστορία του ΟΟΣΑ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στη δημοσιονομική πορεία της χώρας και στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως είπε, η Ελλάδα σημειώνει σήμερα «την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ».

Τα στοιχεία αυτά, πρόσθεσε, αποτυπώνονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το οικονομικό επιτελείο στη Βουλή, στο οποίο ενσωματώνονται και οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και έντονης νευρικότητας στις αγορές ομολόγων.

«Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες χώρες που μπορεί να παράγει όχι μόνο πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα και να μειώνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα το δημόσιο χρέος της», τόνισε.

«Για πρώτη φορά από το 1980 και μετά, η χώρα καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος της και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα πολύ μικρότερο βάρος από αυτό που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος των μεταφορών, σημειώνοντας ότι το diesel εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων. «Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις», είπε, ανακοινώνοντας το επόμενο βήμα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικούς κλάδους, μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως ανέφερε, το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατ. ευρώ, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Η παρέμβαση θα αφορά ενεργοβόρους κλάδους, όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά, ενώ θα προβλέπει και πρόσθετη στήριξη επιχειρήσεων για πράσινες επενδύσεις.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο σκέλος, τόνισε ότι η κυβέρνηση «στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας».

«Εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας με τις μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας αποτελεί ένα «εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στις εξελίξεις που ξεκινούν από την Ουκρανία, τα Στενά του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν πλέον την παγκόσμια οικονομία.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ σύνθετη ενεργειακή κρίση», ανέφερε, εξηγώντας ότι ακόμη και ένα χτύπημα σε μια πετρελαιοπηγή ή σε έναν αγωγό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας, αυξάνοντας το κόστος των μεταφορών και των πρώτων υλών και τελικά τις τιμές των προϊόντων.

«Κάθε ένταση σε αυτές τις περιοχές τροφοδοτεί αυτόματα τον πληθωρισμό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η γεωπολιτική αναταραχή μεταφράζεται πλέον άμεσα και σε οικονομική αστάθεια, με τις αγορές ομολόγων να βρίσκονται υπό έντονη πίεση.

«Πριν από έναν μήνα είχα προειδοποιήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω πως αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμη δυσκολότερος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η αξιοπιστία μας επιτρέπει να δανειζόμαστε φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7».

Απέναντι στις νέες προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η χώρα λειτουργεί ως ανάχωμα.

«Αυτά τα αναχώματα, τα οποία υψώσαμε, κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο ή και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί σήμερα να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τέσσερα από τα επτά κράτη της ομάδας των G7.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από κάποια χρόνια», σχολίασε.

Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι, παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών και οικονομικών δεδομένων, οι δυνατότητες κάθε εθνικής πολιτικής έχουν όρια μπροστά στο μέγεθος των διεθνών αναταράξεων.

«Στην παρούσα κατάσταση, κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όριά της», τόνισε ο πρωθυπουργός.

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