ΟΤΕ: Πρόταση επανεκλογής του Κώστα Νεμπή στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΔΣ για τρία χρόνια

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Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Οκτωβρίου 2026, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2027 την επανεκλογή του κ. Κώστα Νεμπή, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τριετή θητεία.

Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων, η νέα θητεία του θα αρχίσει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2027.